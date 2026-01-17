नोकरी लावण्याच्या बहाण्यानं अत्याचार, अश्लील व्हिडीओ बनवला अन्...; आशा स्वयंसेविकेसोबत नको ते कृत्य

दिल्लीमध्ये नोकरी लावून देण्याचं आमिष दाखवत आशा स्वयंसेविकेवर दोन वर्ष लैंगिक अत्याचार करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. इतकंच नाही तर आरोपीने तिचे अश्लील फोटो आणि व्हिडिओही व्हायरल करण्याची धमकी देखील दिली आहे. उत्तर प्रदेशातील मुरादाबाद येथे ही घटना घडली असून याप्रकरणी आता गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच आरोपीला अटक करण्यात आल्याही माहिती आहे. .मीडिया रिपोर्टनुसार, दोन वर्षांपूर्वी आशा स्वयंसेविका गर्भवती महिलांना घेऊन मूंढापांडे सीएचसीमध्ये जात होती. त्यावेळी तिची ओळख परसुपुरा गावातील मोहम्मद हसन याच्याशी झाली होती. काही दिवसांत त्याने तिच्याशी मैत्री केली. तसेच तिचा विश्वास संपादन केला. याच काळात आशा स्वयंसेविका नोकरी शोधत होती. त्यावेळी तिने हसनकडे कुठे नोकरी असेल तर सांग, अशी विनंती केली. त्यावर हसनने तिला दिल्लीमध्ये नोकरी लावून देण्याचे आश्वासन दिले..'मासिक पाळीच्या काळातही करायचा लैंगिक अत्याचार, घरात नग्न फिरायचा अन् महिलांकडं अश्लील...'; HR मॅनेजरची पतीविरोधात तक्रार.याच दरम्यान १६ डिसेंबर २०२२ रोजी मोहम्मद हसनने तिला फोन करून त्याच्या घरी बोलवलं. ती घरी आली असता त्याने तिच्यावर बलात्कार केला. त्यावेळी त्याने पीडितेचे अश्लील फोटो आणि व्हिडिओदेखील काढले. त्यानंतर हे फोटो व्हायरल करण्याची धमकी देत, तब्बल दोन वर्ष तिचं लैंगिक शोषण केले..नवऱ्याला सोडून प्रियकराकडे गेली, चार दिवसांत त्याचं खरं रूप समोर आलं; पुण्यातील महिलेबरोबर धक्कादायक घडलं...वाचा नेमकं प्रकरण?.नोकरी लावून देण्याच्या नावाखाली मोहम्मद हसनने तिच्याकडून ३ लाख रुपये देखील उकळले. गेल्या दोन वर्षांपासून प्रकाराला कंटाळून पीडितेने पोलीस ठाण्यात धाव घेतली. तसेच हनसविरोधात तक्रार दाखल केली. तिच्या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून आरोपीला अटक केली आहे. पुढील कारवाई सुरु असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.