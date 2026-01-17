देश

नोकरी लावण्याच्या बहाण्यानं अत्याचार, अश्लील व्हिडीओ बनवला अन्...; आशा स्वयंसेविकेसोबत नको ते कृत्य

Asha Worker Assaulted on Job Promise : उत्तर प्रदेशातील मुरादाबाद येथे ही घटना घडली असून याप्रकरणी आता गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच आरोपीला अटक करण्यात आल्याही माहिती आहे.
Asha Worker Sexually Assaulted on Job Promise

Asha Worker Sexually Assaulted on Job Promise

Sakal
Shubham Banubakode
Updated on

दिल्लीमध्ये नोकरी लावून देण्याचं आमिष दाखवत आशा स्वयंसेविकेवर दोन वर्ष लैंगिक अत्याचार करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. इतकंच नाही तर आरोपीने तिचे अश्लील फोटो आणि व्हिडिओही व्हायरल करण्याची धमकी देखील दिली आहे. उत्तर प्रदेशातील मुरादाबाद येथे ही घटना घडली असून याप्रकरणी आता गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच आरोपीला अटक करण्यात आल्याही माहिती आहे.

Loading content, please wait...
crime
Crime Against Woman
Ashaa Workers

Related Stories

No stories found.