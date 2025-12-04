देश

Asian Fisheries: आशियात मत्स्यपालनाकडे वाढता कल; सागरी मासेमारी घटली

Decline of Marine Fishing in Asia: आशियातील सागरी मासेमारीत घटत असल्याने अनेक देश वेगाने मत्स्यपालनाकडे वळत आहेत, असे एका प्रादेशिक अहवालाच्या प्राथमिक निष्कर्षात म्हटले आहे.
Asian Fisheries

Asian Fisheries

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

तिरुअनंतपूरम : आशियातील सागरी मासेमारीत घटत असल्याने अनेक देश वेगाने मत्स्यपालनाकडे वळत आहेत, असे एका प्रादेशिक अहवालाच्या प्राथमिक निष्कर्षात म्हटले आहे. बे ऑफ बंगाल प्रोग्रॅम इंटर-गव्हर्नमेंटल ऑर्गनायझेशन (बीओबीपी-आयजीओ) च्या अहवालानुसार, भारताने अंतर्गत मत्स्यपालनात सर्वाधिक वेगाने वाढ नोंदविली आहे. देशात या २०१४ च्या तुलनेत २०२३ मध्ये जवळपास १६७ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

Loading content, please wait...
women
fish
Asia
Fisheries

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com