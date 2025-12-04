Asian Fisheries: आशियात मत्स्यपालनाकडे वाढता कल; सागरी मासेमारी घटली

तिरुअनंतपूरम : आशियातील सागरी मासेमारीत घटत असल्याने अनेक देश वेगाने मत्स्यपालनाकडे वळत आहेत, असे एका प्रादेशिक अहवालाच्या प्राथमिक निष्कर्षात म्हटले आहे. बे ऑफ बंगाल प्रोग्रॅम इंटर-गव्हर्नमेंटल ऑर्गनायझेशन (बीओबीपी-आयजीओ) च्या अहवालानुसार, भारताने अंतर्गत मत्स्यपालनात सर्वाधिक वेगाने वाढ नोंदविली आहे. देशात या २०१४ च्या तुलनेत २०२३ मध्ये जवळपास १६७ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे..जागतिक मत्स्य उत्पादनात आशियाचा वाटा ७० टक्के असून प्रामुख्याने मत्स्यपालनातून होणाऱ्या उत्पादनामुळे तो वाढत आहे, असेही अहवालात म्हटले आहे. चेन्नईत प्रादेशिक कार्यशाळेच्या उद्घाटनपर सत्रात हा अहवाल प्रकाशित करण्यात आला. यात १२ देशांच्या शिष्टमंडळांनी सहभाग घेतला..बीओबीपी-आयजीओ आणि अन्न व कृषी संस्थेने या कार्यशाळेचे आयोजन केले आहे. बीओबीपीचे संचालक डॉ. पी. कृष्णन यांनी १२ देशांतील तज्ज्ञ व धोरणकर्त्यांपुढे अहवालातील निष्कर्ष सादर केले. आशियातील मत्स्यपालनाबाबतच्या स्थित्यंतरात भारताचे महत्त्वाचे योगदान आहे, असे त्यांनी सांगितले. .आशियात अन्न सुरक्षा व पोषण वाढविण्यासाठी शाश्वत जलचर अन्नमूल्य साखळी बळकट करण्यावर या कार्यशाळेत लक्ष्य केंद्रित करण्यात आले आहे. या अहवालानुसार, भारतातील मत्स्य व्यवसायातील रोजगारात १९९५ मधील १७ टक्क्यांवरून २०२० मधील ४० टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. नैसर्गिक अधिवासात राहणारे मासे न पकडण्यासाठी सातत्याने वाढत असलेल्या दबावामुळे आशियातील अनेक देशांत सागरी मत्स्योत्पादनात स्थिर घट होत आहे. चीनच्या सागरी मासेमारीत २०१५ पासून १५ ते २० टक्के घट होत असून श्रीलंका आणि मलेशियातही यात अनेक वर्षांपासून घट होत आहे. या अहवालात मासे नष्ट होणे आणि वाया जाण्याबद्दलही गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे..Green Economy Jobs: भारत 2047 मध्ये हरित अर्थव्यवस्थेत 48 दशलक्ष रोजगार निर्माण होणार, सीईईडब्ल्यूचा अंदाज.महिलांचे योगदान मोलाचे!मत्स्य या क्षेत्रातील महिलांच्या योगदानाचीही अहवालात दखल घेण्यात आली आहे. मासेमारीनंतरच्या विविध क्षेत्रांचा महिलाच कणा असून मत्स्य विक्री, वाळवणे आदी कामांत ९५ टक्क्यांपर्यंत महिला आहेत, मात्र, यापैकी बहुतेक महिला कामगार अनौपचारिक क्षेत्रात असून त्यांच्या श्रमाचे अवमूल्यन होत असल्याने लिंग-प्रतिसादात्मक हस्तक्षेपाची आवश्यकता निर्माण होत असल्याकडेही अहवालात लक्ष वेधले आहे.भारताचा एकूण मत्स्य उत्पादनापैकी देशांतर्गत वापर ८२टक्केजागतिक मासेमारीत आशियाचा वाटा ७० टक्के.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.