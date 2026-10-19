Gold For India : अचूक निशाणा अन् नवा इतिहास! पॅरा नेमबाज मोना अग्रवालने जिंकलं 'सुवर्णपदक'; पंतप्रधानांची भावूक पोस्ट

आशियाई पॅरा क्रीडा स्पर्धा २०२६ (Asian Para Games 2026) च्या पहिल्याच दिवशी भारताने सोनेरी यश संपादन करत मोहिमेची दमदार सुरुवात केली आहे. भारताची स्टार पॅरा नेमबाज मोना अग्रवाल (Mona Agarwal) हिने महिलांच्या १० मीटर एअर रायफल स्टँडिंग SH1 प्रकारात केवळ सुवर्णपदक पटकावले नाही, तर एक नवा आशियाई विक्रम प्रस्थापित करत इतिहास रचला आहे. .Tukaram Munde Viral Video : तुकाराम मुंढेंचा VIDEO व्हायरल; ज्ञानेश कुमारांच्या राजीनाम्याच्या मागणीशी संबंध काय?.तिच्या या ऐतिहासिक कामगिरीनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तिचे विशेष अभिनंदन केले असून, तिचा संयम आणि अचूक वेध घेण्याची क्षमता तरुणांसाठी प्रेरणादायी असल्याचे म्हटले आहे..१० मीटर एअर रायफलमध्ये नवा आशियाई विक्रमअधिकृत माहितीनुसार, स्पर्धेच्या पहिल्याच दिवशी अंतिम फेरीत अत्यंत चुरशीच्या लढतीत मोना अग्रवालने अप्रतिम कामगिरीचे प्रदर्शन केले. सुरुवातीपासूनच अचूक लक्ष्यावर निशाणा साधत तिने प्रतिस्पर्ध्यांवर वर्चस्व राखले आणि नव्या विक्रमासह सुवर्णपदकावर आपले नाव कोरले..मोना अग्रवालच्या ऐतिहासिक कामगिरीची वैशिष्ट्ये :सुवर्णपदक व नवा विक्रम : १० मीटर एअर रायफल स्टँडिंग SH1 प्रकारात आतापर्यंतचा सर्वोच्च स्कोअर नोंदवून आशियाई पॅरा स्पर्धांमध्ये नवा विक्रम नोंदवला.पहिल्याच दिवशी सुवर्णवेध : या विजयामुळे भारताच्या २०२६ च्या आशियाई पॅरा क्रीडा मोहिमेचा पहिला दिवस अतिशय संस्मरणीय ठरला.अचूकता आणि संयम : अत्यंत दबावाच्या क्षणीही कमालीचा संयम आणि अचूक निशाणा साधत तिने भारताचा तिरंगा उंचावला.पंतप्रधानांकडून विशेष गौरव : देशासाठी अभिमानास्पद क्षण असल्याचे सांगत पंतप्रधानांनी तिच्या पुढील प्रवासासाठी शुभेच्छा दिल्या..Maharashtrachi Hasyajatra : कष्टाच्या पैशातून घेतला महागडा फोन अन् सुरू झाली टीका; गौरव मोरेच्या त्या उत्तराने जिंकली चाहत्यांची मने."तिचा दृढनिश्चय आणि संयम प्रशंसनीय" - पंतप्रधान मोदीपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर (ट्विटर) मोना अग्रवालच्या कामगिरीचा गौरव केला. पंतप्रधान म्हणाले, "मोना अग्रवाल हिचे महिलांच्या १० मीटर एअर रायफल प्रकारात सुवर्णपदक जिंकल्याबद्दल मनःपूर्वक अभिनंदन! तिच्या या विक्रमी कामगिरीने स्पर्धेचा पहिला दिवस भारतासाठी अधिकच खास बनवला आहे. तिची अचूकता, दृढनिश्चय आणि संयम खरोखरच कौतुकास्पद आहे. आगामी स्पर्धांमध्येही तिला असेच यश मिळत राहो, हीच सदिच्छा!" क्रीडा क्षेत्रात भारताच्या पॅरा खेळाडूंनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पुन्हा एकदा आपली ताकद सिद्ध केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.