Assam Election Results : हिमंता सरमांच्या नेतृत्त्वावर पुन्हा विश्वास! आसाममध्ये भाजपची हॅटट्रिक कशी शक्य झाली? काँग्रेसला संधी का गमवावी लागली?

Assam Election 2026 Results : २०२६ च्या आसाम विधानसभा निवडणुकीचे प्राथमिक निकाल आणि कल पाहता, भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील एनडीए आघाडी राज्यात सलग तिसऱ्यांदा सत्तेवर परतण्याच्या मार्गावर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. .१२६ सदस्यीय विधानसभेतील मतमोजणीच्या कलांमध्ये एनडीएने बहुमताचा टप्पा ओलांडला असून, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा (CM Himanta Biswa Sarma) यांच्या नेतृत्वावर जनतेचा दृढ विश्वास पुन्हा अधोरेखित झाला आहे. दुसरीकडे, काँग्रेस आणि त्याच्या सहयोगी पक्षांना आवश्यक 'जादुई आकडा' गाठण्यात अपयश येताना दिसत आहे..घुसखोरी, NRC, CAA आणि सीमांकनाचा प्रभावया निवडणुकीत तब्बल ८५.९६% मतदान झाले, जे मतदारांनी मुद्द्यांना दिलेल्या महत्त्वाचे द्योतक आहे. 'राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी' (NRC), 'नागरिकत्व सुधारणा कायदा' (CAA) आणि बांगलादेशी घुसखोरी यांसारखे संवेदनशील मुद्दे प्रचाराच्या केंद्रस्थानी राहिले..याशिवाय, २०२३ मध्ये झालेल्या नव्या सीमांकन प्रक्रियेनेही राजकीय समीकरणांवर परिणाम केला. बेरोजगारी आणि ब्रह्मपुत्रा नदीच्या पुरासारखे मूलभूत प्रश्न असतानाही, 'हिंदुत्व' आणि 'प्रादेशिक अस्मिता' यांवर आधारित राजकीय कथानक मतदारांवर अधिक प्रभावी ठरले..'संकल्प पत्र' आणि विकासाचा मुद्दा निर्णायकभाजपच्या ३१ कलमी 'संकल्प पत्र'ला मतदारांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. सत्तेत परतल्यावर तीन महिन्यांत समान नागरी संहिता (UCC) लागू करणे, घुसखोरांवर कारवाई करणे आणि अनधिकृत अतिक्रमण हटवणे, अशी आश्वासने देण्यात आली होती..आर्थिक आघाडीवर, राज्याचा GSDP ₹२.२४ लाख कोटींवरून ₹७.४१ लाख कोटींवर पोहोचवण्याचा दावा, तसेच ₹५ लाख कोटींच्या गुंतवणुकीची योजना मतदारांना आकर्षित करणारी ठरली. 'अरुणोदय योजना' अंतर्गत दरमहा ₹३,००० ची मदत आणि ४० लाख महिलांना ₹२५,००० चे अनुदान यांसारख्या योजनांनी महिला मतदारांचा मोठा पाठिंबा मिळवण्यात मदत केली..आरोप-प्रत्यारोपांत काँग्रेस पिछाडीवरनिवडणूक प्रचारादरम्यान काँग्रेसने मुख्यमंत्री सरमा यांच्या कुटुंबावर मालमत्तेसंदर्भात आरोप केले. मात्र, सरमा यांनी हे आरोप ठामपणे फेटाळून लावत ते बनावट आणि कटकारस्थानाचा भाग असल्याचे सांगितले. या प्रकरणात दाखल झालेल्या एफआयआर आणि सरमा यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे काँग्रेसची मोहीम कमकुवत पडली. उलट, या वादातून निर्माण झालेल्या सहानुभूतीचा फायदा भाजपला झाल्याचे दिसून आले..'व्हीआयपी' मतदारसंघ आणि आघाड्यांची भूमिकामुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा 'जालुकबारी' मतदारसंघातून आघाडीवर आहेत, तर काँग्रेसचे गौरव गोगोई 'जोरहाट'मध्ये संघर्ष करताना दिसत आहेत. भाजपने 'NEDA' अंतर्गत आसाम गण परिषद (AGP) आणि बोडोलँड पीपल्स फ्रंट (BPF) यांच्यासह युती केली होती. दुसरीकडे, काँग्रेसने रायजोर दल आणि आसाम जातीय परिषद (AJP) यांच्यासोबत आघाडी केली, मात्र ती प्रभावी ठरली नाही. AIUDF पक्षाने स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे विरोधी मतांचे विभाजन झाले, ज्याचा फायदा सत्ताधारी आघाडीला झाला..भाजपच्या 'हॅट्ट्रिक'चा व्यापक अर्थआसाममधील एनडीएचा विजय हा केवळ सत्तेचा पुनरागमन नसून, ईशान्य भारतातील भाजपच्या वाढत्या प्रभावाचे द्योतक आहे. हिमंता बिस्वा सरमा यांचे नेतृत्व आता अधिक मजबूत झाले असून, ते या भागातील प्रमुख राजकीय नेते म्हणून उदयास आले आहेत. आगामी काळात समान नागरी संहिता (UCC) लागू करणे, घुसखोरीविरोधी धोरणे आणि विकासाच्या प्रकल्पांची अंमलबजावणी याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले असेल.