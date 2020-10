आसाममधील मदरसे होणार बंद; फसवणुकीने होणाऱ्या हिंदू-मुस्लिम विवाहांनाही आळा

आसाम : राज्याद्वारे चालवले जाणारे सगळे मदरसे आता नियमित शाळांमध्ये बदलले जातील आणि आसाममधील मदरसे बंद केले जातील, अशी माहिती आसाम राज्याचे आरोग्य आणि शिक्षणमंत्री हेमंत बिस्व सरमा यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. ते म्हणाले की, राज्य सरकारच्या तिजोरीतील पैशांद्वारे चालवले जाणारे सगळे मदरसे बंद करण्यात येणार आहेत. ते आता नियमित शाळांमध्ये बदलले जाणार आहेत. याबाबतची सुचना येत्या नोव्हेंबरमध्ये काढण्यात येईल, अशीही माहीती त्यांनी दिली.

ते पुढे म्हणाले की, माझ्यामते, कुराणबाबतचे शिक्षण देणे हे राज्याच्या पैशांतून होता कामा नये. जर आपल्याला हे करायचे असेल तर आपल्याला बायबल आणि भगवतगीता देखील शिकवली पाहीजे. म्हणजेच आपल्याला एकतर याबाबत समानता आणली पाहीजे किंवा हे बंदच केलं पाहीजे. त्यांच्या या वक्तव्यावर आता वाद निर्माण होण्याचीही शक्यता आहे. त्यांनी एवढीच माहीती दिली नाही तर त्यांनी मुस्लिम धर्मीय तरुणांबाबत आणि हिंदू-मुस्लिम विवाहाबाबतही काही वादग्रस्त वक्तव्ये केली आहेत.

State govt has decided to act tough. Next 5 years we'll try to see that all marriages take place out of free will & there is no deception. We will fight against any such marriage which has been solemnised on the basis of fraud: Himanta Biswa Sarma, Assam Minister https://t.co/HJOekWl8uX

