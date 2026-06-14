Liquor Policy: मद्य व्यवसायात मोठे बदल! पारंपरिक मद्याला सरकारी मान्यता मिळणार; सरकारने लागू केले नवे नियम

आसाम सरकारने उत्पादन शुल्क क्षेत्रात व्यापक सुधारणांच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. राज्य सरकारने पारंपरिक किंवा वारसा मद्यांना कायदेशीर मान्यता देण्यासाठी आणि त्यांच्या व्यावसायिक प्रचारासाठी नवीन नियम लागू केले आहेत. राज्यपालांच्या मंजुरीनंतर अधिसूचित करण्यात आलेल्या "आसाम उत्पादन शुल्क (सुधारणा) नियम, २०२६" मध्ये मद्य विक्री, परवाना, दुकानांचे स्थलांतर आणि महसूल संकलनाशी संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. .राज्याचा सांस्कृतिक वारसा जपतानाच महसूल वाढवणे, हा सरकारचा उद्देश आहे. नवीन नियमांनुसार, इंडियन मेड फॉरेन लिकर (IMFL), बिअर आणि देशी दारू विकणाऱ्या घाऊक आणि किरकोळ दुकानांच्या परवानाधारकांना प्रत्येक आर्थिक वर्षात सरकारला किमान हमी महसूल (MGR) जमा करणे बंधनकारक आहे. सरकारने संपूर्ण आर्थिक वर्षाची चार तिमाहींमध्ये विभागणी केली आहे. याअंतर्गत, २२%, २५%, २७% आणि २६% दराने महसूल जमा करणे अनिवार्य असेल. .Aadhaar Card Rule: मोठी बातमी! १८ वर्षांवरील लोकांना आधार कार्ड मिळणार नाही; असा निर्णय नेमका कुणी घेतला अन् का? नवे नियम लागू.परवानाधारक वेळेवर पैसे भरण्यात अयशस्वी झाल्यास थकबाकीच्या रकमेवर १०% दंड आकारला जाईल. याव्यतिरिक्त, कोणत्याही विलंबासाठी दरमहा १.५% अतिरिक्त व्याजदर देखील आकारला जाईल. राज्य सरकारने नवीन दारूची दुकाने सुरू करण्यासाठी आणि अस्तित्वात असलेल्या दुकानांच्या स्थलांतरासाठी अंतराचे नियम अधिक कडक केले आहेत. नवीन नियमांनुसार, महानगरांमध्ये दोन दारूच्या दुकानांमध्ये किमान ५०० मीटरचे अंतर असणे आवश्यक आहे. .इतर नगरपालिका, नगरपालिकेच्या आणि शहर समितीच्या क्षेत्रांमध्ये हे अंतर १ किलोमीटर निश्चित करण्यात आले आहे. ग्रामीण भागांमध्ये दोन दुकानांमधील किमान अंतर २ किलोमीटर ठेवण्यात आले आहे. यामुळे दारूच्या दुकानांच्या अनियंत्रित वाढीला आळा बसेल आणि अधिक चांगले नियमन सुनिश्चित होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे. सुधारित नियमांनुसार, किरकोळ 'ऑफ' दुकानांना फक्त सीलबंद, झाकण असलेल्या बाटल्यांमधील दारू विकण्याची परवानगी असेल. .या बाटल्यांची किमान क्षमता १८० मिली आहे. बार आणि इतर 'ऑन' दुकानांना किमान ७५० मिली क्षमतेच्या बाटल्या वापरणे बंधनकारक असेल. ग्राहकांना दारू देण्यासाठी पेग मापाचा वापर केला जाईल, ज्यानुसार एक पूर्ण पेग म्हणजे ६० मिली असेल. नवीन नियमांनुसार दारूच्या दुकानांच्या स्थलांतराबाबतही स्पष्ट तरतूद आहे. जिल्ह्याअंतर्गत दुकानाचे स्थलांतर करण्यासाठी, जिल्हा आयुक्तांना उत्पादन शुल्क आयुक्तांची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे. महानगरपालिका क्षेत्रात दुकानाचे स्थलांतर करायचे असल्यास, राज्य सरकारची स्पष्ट परवानगी आवश्यक आहे. .Matikala Rojgar Yojana: कुंभार अन् पारंपारिक कारागिरांना योगी सरकार देणार १० लाखांचे कर्ज! 'माटीकला रोजगार योजने'चा असा घ्या फायदा!.याव्यतिरिक्त, ग्रामीण भागातून शहरी किंवा महानगरपालिका क्षेत्रात कोणत्याही दुकानाचे स्थलांतर करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. शहरी भागातून ग्रामीण भागात स्थलांतरास परवानगी दिली जाईल. जिल्ह्यांतर्गत हस्तांतरणासंदर्भातही नियम निश्चित करण्यात आले आहेत. महानगरांमधील दुकाने इतर जिल्ह्यांमध्ये स्थलांतरित केली जाऊ शकतात, परंतु इतर जिल्ह्यांमधील दुकाने महानगरांमध्ये स्थलांतरित केली जाऊ शकत नाहीत. याशिवाय, परवाना मिळाल्यापासून तीन वर्षांच्या आत आंतर-जिल्हा हस्तांतरणास परवानगी नाही..नव्याने सुधारित नियमावलीतील सर्वात महत्त्वाचा भाग पारंपरिक किंवा “वारसा मद्यपेयांशी” संबंधित आहे. सरकारने आदिवासी आणि स्थानिक समुदायांद्वारे उत्पादित पारंपरिक मद्यांना कायदेशीर संरक्षण आणि व्यावसायिक मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याअंतर्गत, पारंपरिक मद्यांच्या उत्पादनाचे परवाने केवळ स्थानिक आदिवासी लोकांना किंवा संबंधित समुदायांच्या गटांनाच दिले जातील. राज्याचा सांस्कृतिक वारसा जतन करणे आणि बाहेरील व्यावसायिक हस्तक्षेप रोखणे हा यामागील उद्देश आहे..स्थानिक उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, पारंपरिक मद्याच्या सूक्ष्म-उत्पादन युनिटसाठी अर्ज शुल्क २५,००० रुपयांवरून १५,००० रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आले आहे. किरकोळ विक्री परवाना शुल्क ५,००० रुपयांवरून ५०० रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आले आहे. या युनिट्सची कमाल उत्पादन क्षमता दररोज १,००० लिटर निश्चित करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, सरकारने "आसाम मेड लिकर" नावाची एक नवीन श्रेणी सुरू केली आहे. या दारूमध्ये अल्कोहोलचे प्रमाण १७.१२% v/v (७०° यूपी) असणार आहे. या श्रेणीसाठी उत्पादन परवाना शुल्क ₹१ लाख आणि विक्री परवाना शुल्क ₹५०,००० आहे..Aipan Art: धोनीने जगाला दाखवली उत्तराखंडची ही कला! आता १००० वर्षे जुनी ‘ऐपण’ बनली महिलांच्या कमाईचं साधन, जाणून घ्या सिक्रेट.आसाम सरकारचे हे पाऊल राज्याच्या उत्पादन शुल्क क्षेत्राला सुव्यवस्थित करण्याचा, तसेच स्थानिक आणि आदिवासी समुदायांच्या पारंपरिक वारशाला आर्थिक संधींशी जोडण्याचा एक प्रयत्न आहे. या नवीन नियमांमुळे सरकारला महसूल वाढविण्यात मदत होईल, तसेच स्थानिक समुदायांना त्यांच्या पारंपरिक मद्यांना कायदेशीर आणि व्यावसायिक मान्यता मिळवण्याची संधी मिळेल, अशी अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.