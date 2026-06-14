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Liquor Policy: मद्य व्यवसायात मोठे बदल! पारंपरिक मद्याला सरकारी मान्यता मिळणार; सरकारने लागू केले नवे नियम

Assam Liquor Policy: आसाम सरकारने उत्पादन शुल्क क्षेत्रात मोठे बदल घडवून आणले असून पारंपरिक मद्यांना कायदेशीर मान्यता व संरक्षण दिले आहे. आदिवासी समुदायांच्या पारंपरिक मद्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी शुल्कात सवलतही दिली आहे.
Assam Liquor Policy

Assam Liquor Policy

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

आसाम सरकारने उत्पादन शुल्क क्षेत्रात व्यापक सुधारणांच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. राज्य सरकारने पारंपरिक किंवा वारसा मद्यांना कायदेशीर मान्यता देण्यासाठी आणि त्यांच्या व्यावसायिक प्रचारासाठी नवीन नियम लागू केले आहेत. राज्यपालांच्या मंजुरीनंतर अधिसूचित करण्यात आलेल्या "आसाम उत्पादन शुल्क (सुधारणा) नियम, २०२६" मध्ये मद्य विक्री, परवाना, दुकानांचे स्थलांतर आणि महसूल संकलनाशी संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत.

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