देश

धक्कादायक! चार महिन्यांत २०० हून अधिक कैद्यांना HIV ची लागण, सरकारकडून चौकशीचे आदेश

226 Inmates Test Positive in 4 Months : आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनीही प्रतिक्रिया दिली आहे. तुरुंगातील एका कैद्याला HIVची लागण झाल्याचं आपल्याला सांगण्यात आलं असून, सरकार हे प्रकरण गांभीर्याने घेत असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
Assam Jails HIV Cases

Assam Jails HIV Cases

esakal

Shubham Banubakode
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आसाममध्ये गेल्या चार महिन्यांत ३१ तुरुंगांमध्ये केलेल्या तपासणीत तब्बल २२६ कैदी HIV पॉझिटिव्ह आढळल्याची माहिती समोर आली आहे. यातील २०२ जणांवर अँटीरेट्रोव्हायरल थेरपी (ART) सुरू असल्याचं अधिकृत सूत्रांनी सांगितलं आहे. या प्रकरणावर आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनीही प्रतिक्रिया दिली आहे. तुरुंगातील एका कैद्याला HIVची लागण झाल्याचं आपल्याला सांगण्यात आलं असून, सरकार हे प्रकरण गांभीर्याने घेत असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

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