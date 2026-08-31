धक्कादायक! चार महिन्यांत २०० हून अधिक कैद्यांना HIV ची लागण, सरकारकडून चौकशीचे आदेश

आसाममध्ये गेल्या चार महिन्यांत ३१ तुरुंगांमध्ये केलेल्या तपासणीत तब्बल २२६ कैदी HIV पॉझिटिव्ह आढळल्याची माहिती समोर आली आहे. यातील २०२ जणांवर अँटीरेट्रोव्हायरल थेरपी (ART) सुरू असल्याचं अधिकृत सूत्रांनी सांगितलं आहे. या प्रकरणावर आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनीही प्रतिक्रिया दिली आहे. तुरुंगातील एका कैद्याला HIVची लागण झाल्याचं आपल्याला सांगण्यात आलं असून, सरकार हे प्रकरण गांभीर्याने घेत असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. .संबंधित व्यक्तीला तुरुंगात असतानाच संसर्ग झाला का, आणि झाला असेल तर नेमका कोणत्या परिस्थितीत झाला, याची सविस्तर चौकशी केली जाईल, असं सरमा यांनी स्पष्ट केलं. यासोबतच संबंधित व्यक्तीला आवश्यक वैद्यकीय उपचार आणि मदत मिळेल, याचीही काळजी घेतली जाईल, असं त्यांनी सांगितलं. या प्रकरणाची दखल गुवाहाटी उच्च न्यायालयानेही घेतल्याचं सरमा म्हणाले..TB मुक्तीसाठी 'सरपंचां'ना साकडं! गावागावांत 'हँड हेल्ड एक्स-रे'द्वारे स्क्रीनिंग; लक्षणे नसलेल्या रुग्णांना शोधून मोफत उपचार.दरम्यान, श्रीभूमी जिल्हा कारागृहातही HIV पॉझिटिव्ह कैद्यांची संख्या वाढली आहे. या जेलमध्ये सध्या ४४५ कैदी आहेत. त्यापैकी ११ जण HIV पॉझिटिव्ह आढळले आहेत. यामध्ये एका महिला कैद्याचाही समावेश असल्याची माहिती आहे. विशेष म्हणजे, यातील बहुतांश कैदी NDPS प्रकरणांशी संबंधित असल्याचं जेल प्रशासनाने सांगितलं..या कैद्यांना वैद्यकीय उपचार आणि समुपदेशन देण्यासाठी एड्स कंट्रोल कमिटीचे सदस्य नियमितपणे तुरुंगात भेट देतात. गरज भासल्यास HIV पॉझिटिव्ह असलेल्या अंडरट्रायल कैद्यांना पुढील उपचारांसाठी सिलचर मेडिकल कॉलेजमध्ये पाठवलं जातं..तुरुंगातील प्रचंड गर्दीचाही प्रश्न यामुळे पुन्हा चर्चेत आला आहे. श्रीभूमी जेलची अधिकृत क्षमता केवळ १८७ कैद्यांची असताना सध्या तिथे ४४५ कैदी आहेत. एप्रिल ते जुलैदरम्यान झालेल्या तपासणीत HIV पॉझिटिव्ह आढळलेल्या कैद्यांपैकी जवळपास ९५ टक्के प्रकरणांचा संबंध इंजेक्शनद्वारे ड्रग्ज घेण्याशी असल्याचं सांगण्यात आलं आहे..Premium|TB in Youth :टीबीचा हल्ला Gen Alpha आणि Gen Z वर? मुंबईतल्या टीबी रुग्णांचं वास्तव!.ART केंद्रांपर्यंत काही कैद्यांना सुरक्षा कारणांमुळे नेणं कठीण होत असल्याने ART टीम थेट तुरुंगात जाऊन उपचार आणि आवश्यक सेवा देत आहेत. आसामचे आरोग्यमंत्री अशोक सिंघल यांच्या म्हणण्यानुसार, राज्यात सध्या सुमारे ३३ हजार सक्रिय HIV/AIDS रुग्ण आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.