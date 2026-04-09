Assam Kerala Puducherry Elections : सत्तेचा महासंग्राम! आसाम,केरळ,पुद्दुचेरीत आज मतदान; ५.३ कोटी मतदार निवडणार सरकार

आज आसाम, केरळ आणि केंद्रशासित प्रदेश पुद्दुचेरीमध्ये नवीन सरकार निवडण्यासाठी मतदान सुरू आहे. निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, या तीनही प्रदेशात एकूण सुमारे ५. ३ कोटी मतदार आज इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांवरील (EVMs) बटणे दाबून उमेदवारांचे भवितव्य ठरवण्यासाठी सज्ज झाले आहेत..आसाममधील १२६ जागांसाठी आज मतदान होणार आहे. मतमोजणी ४ मे रोजी होणार आहे. मतदानाला सकाळी ७:०० वाजता सुरुवात होईल. भाजपच्या नेतृत्वाखालील 'एनडीए' (NDA) सलग तिसऱ्यांदा सत्तेवर परतण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडीमध्ये 'रायजोर दल' आणि 'सीपीआय(एम)' (CPI-M) यांचा समावेश आहे. आसाममध्ये, १२६-सदस्यीय विधानसभेसाठी मतदान करण्यास २५ दशलक्षाहून अधिक मतदार पात्र आहेत. या निवडणुकीच्या रिंगणात ७२२ उमेदवार आहेत..तर केरळमध्ये २७ दशलक्ष मतदार, १४० विधानसभा जागांवरील ८८३ उमेदवारांचे भवितव्य ठरवण्यासाठी आपले मत देतील. या निवडणुकीत सत्ताधारी 'डावी लोकशाही आघाडी' (LDF), काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील 'संयुक्त लोकशाही आघाडी' (UDF) आणि भाजपच्या नेतृत्वाखालील 'राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी' (NDA) यांच्यात चुरशीची लढत होत आहे..केंद्रशासित प्रदेश पुद्दुचेरीमध्ये, एकूण ३० जागांसाठी आज मतदान होणार असून, त्याची सुरुवात सकाळी ७:०० वाजता होईल. ३०-सदस्यीय विधानसभा निवडण्यासाठी एकूण १,०१४,०७० मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजावण्यास पात्र आहेत. पुद्दुचेरीमधील लढत बहुपक्षीय (multi-cornered) स्वरूपाची असून, यामध्ये 'ऑल इंडिया एनआर काँग्रेस', भाजप आणि काँग्रेस-डीएमके (DMK) आघाडी यांचा समावेश आहे. 'राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी' (NDA) मध्ये मुख्यमंत्री एन. रंगसामी यांच्या नेतृत्वाखालील 'ऑल इंडिया एनआर काँग्रेस' (AINRC) चा समावेश आहे, जी विधानसभेच्या १६ जागांवर निवडणूक लढवत आहे; याव्यतिरिक्त, भाजप १० जागांवर, तर 'एआयएडीएमके' (AIADMK) आणि 'एलजेके' (LJK) प्रत्येकी २ जागांवर निवडणूक लढवत आहेत. 'इंडिया' (INDIA) आघाडीमध्ये काँग्रेसचा समावेश आहे, जी विधानसभेच्या १६ जागांवर निवडणूक लढवत आहे, आणि 'डीएमके' (DMK) १४ जागांवर निवडणूक लढवत आहे.