आसाममध्ये मोठा रेल्वे अपघात, एक्सप्रेसचे ६ डबे इंजिनसह रुळावरून घसरले; अनेक प्रवाशी जखमी

आसाममध्ये बुधवारी सकाळी मोठा रेल्वे अपघात झाला. गुवाहाटीजवळील डिगारू रेल्वे स्थानकावर कोलकाता-सैरांग एक्सप्रेसचे सहा डबे रुळावरून घसरले. या घटनेत अनेक प्रवासी जखमी झाले आहेत. मात्र रेल्वे प्रशासनाकडून यात जखमी किंवा मृतांची माहिती देण्यात आलेली नाही. अपघातानंतर रेल्वे प्रशासनाने तातडीने बचावकार्य सुरू केले आहे..एक्सप्रेसचा अपघात बुधवारी सकाळी सुमारे ६ वाजून ५४ मिनिटांनी झाला. मिझोरममधील सैरांग येथून कोलकात्याकडे जाणारी ही गाडी डिगारू स्थानकावर येत होती. त्याच वेळी इंजिनसह सहा डबे रुळावरून घसरले. या घटनेची माहिती मिळताच रेल्वेचे वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले..Pune Crime : पुण्यातील हॉटेलमध्ये माजी सरपंचासह चौघांचा राडा; मालकाच्या तोंडावर बरणी फेकली अन्... सीसीटीव्हीत कैद झाली गुंडगिरी, VIDEO VIRAL.अनेक प्रवासी जखमी झाल्याची माहितीअपघातात अनेक प्रवासी जखमी झाल्याचे वृत्त समोर आले आहे. मात्र जखमींची नेमकी संख्या आणि त्यांच्या प्रकृतीबाबत अधिकृत माहिती अद्याप मिळालेली नाही. रेल्वे आणि स्थानिक प्रशासनाचे अधिकारी परिस्थितीचा आढावा घेत आहेत. जखमी प्रवाशांना मदत देण्याची व्यवस्था केली जात आहे..दरम्यान अधिकारी कपिंजल किशोर शर्मा यांनी या अपघाताची माहिती दिली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार सकाळी सात वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. रेल्वेचे वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले आहेत. रेल्वेच्या अधिकृत निवेदनानुसार सर्व प्रवासी सुरक्षित असून कोणालाही दुखापत झाल्याची नोंद नाही. प्रवाशांना त्यांच्या पुढील प्रवासासाठी पर्यायी रेल्वेची व्यवस्था केली जात आहे..रेल्वे वाहतुकीवर परिणाम होण्याची शक्यतारेल्वे अपघातामुळे डिगारू स्थानकावरील रेल्वे वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे. अपघातग्रस्त डबे हटवण्याचे काम रेल्वे कर्मचाऱ्यांकडून सुरू आहे. रेल्वे मार्ग लवकरात लवकर पूर्ववत करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. दरम्यान गाडी रुळावरून नेमकी कोणत्या कारणामुळे घसरली हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. या अपघाताची सविस्तर चौकशी केली जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.