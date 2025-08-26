Vulture Population: आसाममध्ये गिधाडांची संख्या झपाट्याने घटली; संवर्धनासाठी पुढाकार घेण्याचे आवाहन

गुवाहाटी : गेल्या काही वर्षांत आसाममध्ये गिधाडांची संख्या वेगाने घटत आहे. मृत प्राण्यांचे रसायनयुक्त अवशेष खाणे गिधाडांच्या जीवावर बेतत आहे. त्यामुळे, निसर्गाचे स्वच्छतादूत म्हटले जाणाऱ्या गिधाडांच्या संवर्धनासाठी स्थानिक पातळीवर अधिक प्रयत्न करण्याचे आवाहन तज्ज्ञांनी केले आहे. जैवसाखळीत महत्त्वाचे स्थान असलेल्या गिधाडांचे संरक्षण करण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली आहे..ज्येष्ठ संवर्धन जीवशास्त्रज्ञ दीपांकर लाहकर यांनी सांगितले, की प्राण्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नॉनस्टेरॉईड दाहविरोधी औषधांचा (एनएसएआयडी) वापर केला जातो. याच प्राण्यांचे मृतदेह हे गिधाडांचे मुख्य खाद्य असते. प्राण्यांचे असे मृतदेह खाल्ल्याने गिधाडांची संख्या घटत आहे. या औषधांमध्ये डायक्लोफेनॅक, एसीक्लोफेनॅक, केटोप्रोफेन आणि निमेसुलाइड आदींचा समावेश आहे. गुरांच्या वेदना व तापावर उपचारासाठी वापरली जाणारी हीच औषधे गिधाडांच्या मृत्यूचे मुख्य कारण आहे. केंद्राने ही औषधे पशुवैद्यकीय उपचारांसाठी वापरण्यास बंदी घातली असून गिधाडांच्या संवर्धनासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे, असेही त्यांनी सांगितले..ते म्हणाले, की गिधाडांच्या संवर्धनात आसाममधील कामरुप जिल्ह्याची भूमिका महत्त्वाची असून येत्या काही वर्षांत जिल्ह्यातील गिधाडांचे मृत्यू शून्यावर आणण्याचे उद्दिष्ट आम्ही ठेवले आहे. गेल्या दशकात प्राण्यांचे रसायनयुक्त मृतदेह खाल्ल्याने एकट्या कामरुप जिल्ह्यात ६०० गिधाडांचा मृत्यू झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे याबाबत लोकांना शिक्षित करून गिधाड संवर्धनात त्यांचा सहभाग वाढविणे या पक्ष्याच्या भविष्यासाठी अतिशय महत्त्वाचे आहे. .त्यामुळे आम्ही सगुन (गिधाड) मित्र आणि नेस्ट गार्डियनशिप सारख्या प्राधान्याच्या उपक्रमातून प्रत्येकाला सहभागी करून घेण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत. विशेषत: गेल्या दोन दशकांत निवासी गिधाडांची संख्या खूपच कमी झाली असून बारीक चोचींच्या गिधाडांसह इतर प्रजातींची संख्या ९०० पेक्षा कमी झाली आहे. आसाममध्ये दुर्मीळ पांढऱ्या पाठीच्या गिधाडांसह राजे गिधाड, हिमालयीन गिधाड आदी प्रजाती आढळतात, असेही त्यांनी सांगितले. आसाम फॉरेस्ट स्कूलच्या संचालक डिंपी बोराह यांनी सांगितले की, गिधाडांना घरटे बांधण्यासाठी आवडणाऱ्या झाडांच्या रोपांची लागवड करण्यासाठी त्यांनी एक रोपवाटिका स्थापन केली आहे..गिधाडांच्या संख्येतील घट रोखण्यासाठी स्थानिकांचा सहभाग व सहकार्याचे पाऊल महत्त्वाचे आहे. स्थानिक समुदाय वन्यजीव व पर्यावरण संवर्धनावर थेट प्रभाव पाडू शकतात. त्यातून स्थानिक स्तरावर सकारात्मक बदल घडवून आणणे शक्य आहे.- मनिषा सारमाह, कार्यक्रम अधिकारी, आसाम विज्ञान तंत्रज्ञान आणि पर्यावरण परिषद.Rahul Gandhi: रामलीला मैदानावरील घटनेवर राहुल गांधी संतप्त; सरकारला युवकांची चिंता नाही: राहुल गांधी.निसर्गाचे स्वच्छतादूत म्हणून ओळखली जाणारी गिधाडे पर्यावरण स्वच्छ, रोगमुक्त ठेवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. मात्र, आतो ते स्वत:च्या अस्तित्वासाठी संघर्ष करत आहेत. गिधाडांना रसायनमुक्त, विषमुक्त अन्न उपलब्ध करून देण्यासाठी गाव स्तरावर लोकांना तातडीने सहभागी करून घेण्याची गरज आहे. पाळीव प्राण्यांवरील उपचारांसाठी ही औषधे वापरणाऱ्या लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करून त्यांना शिक्षित करण्यासाठी आम्ही मोहीम सुरू केली आहे.- दीपांकर लाहकर, ज्येष्ठ संवर्धन जीवशास्त्रज्ञ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.