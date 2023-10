नवी दिल्ली : लोकसभेची लिटमस टेस्ट असणाऱ्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका अखेर सोमवारी जाहीर झाल्या. या निवडणुकांमध्ये कोणाचं पारडं जड राहिल यावर पुढच्या वर्षी मार्च महिन्यात होणाऱ्या लोकसभेचा संभाव्य निकाल अवलंबून असणार आहे. पण यामध्ये महत्वाची भूमिका बजावणार आहेत नवमतदार. (Assembly Elections 2023 60 lakh youth will vote for first time number increased due to special scheme of registration)

६० लाख नवमतदार वाढले

यापार्श्वभूमीवर या पाच राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये यंदा नव्यानं नोंदणी केलेले आणि १८-१९ वय असणारे ६० लाख मतदार असणार आहेत. पात्रता तारखांच्या दुरुस्तीमुळं सुमारे १५.३९ लाख तरुण मतदार मतदानास पात्र ठरले आहेत, अशी माहिती मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

नाव नोंदणीसाठी आता वर्षातून चार वेळा संधी

यापूर्वी मतदार नोंदणीसाठी १ जानेवारी रोजी वयाची १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या तरुणांनाच आपलं नाव नोंदवता येत होतं. १ जानेवारीनंतर १८ वर्षे पूर्ण केलेल्या तरुणांना थेट पुढच्या वर्षीच नोंदणी करावी लागत होती.

पण २८ जुलै २०२२ रोजी निवडणूक आयोगानं केलेल्या नव्या बदलांनुसार, वयाची १७ वर्षे पूर्ण झालेल्या तरुणांना त्यांचं नाव मतदार यादीत नोंदवण्यासाठी आगाऊ नोंदणीची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली होती, त्यानुसार त्यांना १ जानेवारी रोजी १८ वर्षे पूर्ण असण्याच्या पात्रतेसाठी प्रतिक्षा करण्याची आवश्यकता नाही.

त्यानुसार, तरुणांना गेल्यावर्षीपासून १ एप्रिल, १ जुलै आणि १ ऑक्टोबर या तारखांना नोंदणी करता येणं शक्य झालं. त्यामुळं यंदा १५ लाखांच्यावर नव्या मतदारांची संख्या वाढली आहे.

तरुणचं करणार मतदान केंद्रांचं व्यवस्थापन

दरम्यान तरुण मतदारांना मतदानासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी २९०० मतदान केंद्रांचं व्यवस्थापन हे तरुणांकडूनच केलं जाणार आहे, अशी माहिती देखील यावेळी राजीव कुमार यांनी दिली.