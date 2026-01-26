देश

Ashoka Chakra : शुभांशू शुक्ला यांना ‘अशोक चक्र’

मागील वर्षी जूनमध्ये ‘अ‍ॅक्सिऑम-४’ मोहिमेचा भाग म्हणून शुक्ला अंतराळात जाणारे दुसरे भारतीय ठरले.
सकाळ वृत्तसेवा
नवी दिल्ली - आंतरराष्ट्रीय अवकाश स्थानकाला भेट देणारे पहिले भारतीय ठरून इतिहास रचणारे ग्रुप कॅप्टन शुभांशू शुक्ला यांना सोमवारी भारताचा सर्वोच्च शांतताकालीन लष्करी सन्मान ‘अशोक चक्र’ जाहीर करण्यात आला.

