CM Dr. Mohan Yadav : संयुक्त राष्ट्र संघात पहिल्यांदा हिंदीत भाषण... देशाला अण्वस्त्र सज्ज करणाऱ्या वाजपेयींचे मुख्यमंत्र्यांनी केले स्मरण

Atal Bihari Vajpayee Birth Centenary Celebration Indore : माजी पंतप्रधान भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या जन्मशताब्दी वर्षाच्या निमित्ताने इंदूरमध्ये 'शून्य ते शतक' या विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी अटलजींना 'युगपुरुष' असे संबोधून त्यांच्या महान कार्याचे आणि विचारांचे स्मरण केले..इंदूरमधील 'डेली कॉलेज' येथे अटल फाउंडेशनतर्फे आयोजित या सोहळ्यात अटलजींच्या जीवनातील विविध पैलूंवर प्रकाश टाकण्यात आला.राष्ट्रगौरव आणि अण्वस्त्र सज्ज भारतमुख्यमंत्री म्हणाले की, अटलजींनी आपल्या आयुष्यातील प्रत्येक क्षणी देशाला अभिमान वाटेल असे कार्य केले. देशाला अण्वस्त्र संपन्न राष्ट्र बनवण्याचा त्यांचा धाडसी निर्णय भारताला जागतिक स्तरावर स्वाभिमानाने जगण्याचा अधिकार देणारा ठरला. अनेक आंतरराष्ट्रीय धमक्यांना न जुमानता त्यांनी घेतलेला हा निर्णय त्यांच्या प्रबळ इच्छाशक्तीचे प्रतीक होता..हिंदीचा जागतिक सन्मान आणि लोकशाही मूल्येसंयुक्त राष्ट्र संघात (UN) पहिल्यांदा हिंदीत भाषण करून त्यांनी राष्ट्रभाषेचा गौरव जागतिक स्तरावर वाढवला. सुमारे ५० वर्षे विरोधी पक्षनेते म्हणून त्यांनी निभावलेली भूमिका ही आजच्या काळातील राजकारण्यांसाठी मोठी शिकवण आहे. आणीबाणीच्या काळातही न डगमगता आपल्या कवितांच्या माध्यमातून त्यांनी देशात स्वाभिमानाची ज्योत जागृत ठेवली. "सत्ता गेली तरी चालेल, पण मूल्यांशी तडजोड करणार नाही," हा त्यांचा बाणा आजही आदर्श आहे..'अटल अलंकरण' सन्मान या सोहळ्यात विविध क्षेत्रातील नामवंत व्यक्तींना 'अटल अलंकरण' देऊन गौरवण्यात आले:सत्यनारायण सत्तन (प्रसिद्ध कवी)सत्यनारायण जटिया (माजी केंद्रीय मंत्री)संजय जगदाळे (भारतीय क्रिकेट संघाचे माजी निवडकर्ते)परांग शुक्ला (सागर)ग्वाल्हेरमधील भव्य कार्यक्रम आणि श्रद्धांजली२५ डिसेंबर रोजी अटलजींच्या जन्मशताब्दी वर्षाच्या सांगता समारंभाच्या निमित्ताने ग्वाल्हेरमध्ये एका मोठ्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. यावेळी २ लाख कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणुकीच्या औद्योगिक आणि विकासकामांचे भूमिपूजन व लोकार्पण केले जाणार आहे. हे सर्व प्रकल्प अटलजींच्या स्मृतीस समर्पित केले जातील, जी त्यांना खरी श्रद्धांजली ठरेल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले..मान्यवरांची उपस्थितीकार्यक्रमात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचा शुभेच्छा संदेश वाचून दाखवण्यात आला. याप्रसंगी माजी लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन, मंत्री कैलास विजयवर्गीय, तुळसीराम सिलावट, खासदार शंकर लालवानी आणि अटल फाउंडेशनच्या अध्यक्षा माला तिवारी वाजपेयी यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.अटलजींचे जीवन एक प्रचारक, पत्रकार, कवी आणि राजकारणी अशा विविध छटांनी नटलेले होते. त्यांचे योगदान केवळ भारतासाठीच नाही तर जागतिक लोकशाहीसाठी गौरवास्पद आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.