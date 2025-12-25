देश

CM Dr. Mohan Yadav : संयुक्त राष्ट्र संघात पहिल्यांदा हिंदीत भाषण... देशाला अण्वस्त्र सज्ज करणाऱ्या वाजपेयींचे मुख्यमंत्र्यांनी केले स्मरण

Atal Bihari Vajpayee Birth Anniversary : अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त इंदूरमध्ये 'शून्य ते शतक' कार्यक्रम संपन्न झाला, जिथे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी त्यांच्या अण्वस्त्र सज्जता आणि हिंदीतील जागतिक भाषणाचा गौरव केला.
CM Dr. Mohan Yadav

CM Dr. Mohan Yadav

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Atal Bihari Vajpayee Birth Centenary Celebration Indore : माजी पंतप्रधान भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या जन्मशताब्दी वर्षाच्या निमित्ताने इंदूरमध्ये 'शून्य ते शतक' या विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी अटलजींना 'युगपुरुष' असे संबोधून त्यांच्या महान कार्याचे आणि विचारांचे स्मरण केले.

Loading content, please wait...
Madhya Pradesh
political
Atal Bihari Vajpayee
Democracy
nuclear

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com