देश

Atal Bihari Vajpayee : राष्ट्रपतिपद स्वीकारण्यास वाजपेयींचा होता नकार; तत्कालीन माध्यम सल्लागार अशोक टंडन यांच्या पुस्तकात दावा

एपीजे अब्दुल कलाम यांचे नाव राष्ट्रपतिपदासाठी सुचवण्याआधी भाजपने अटलबिहारी वाजपेयी यांचे नाव सुचवले होते.
atal bihari vajpayee

atal bihari vajpayee

sakal

पीटीआय
Updated on

नवी दिल्ली - ‘एपीजे अब्दुल कलाम यांचे नाव राष्ट्रपतिपदासाठी सुचवण्याआधी भाजपने अटलबिहारी वाजपेयी यांचे नाव सुचवले होते. त्याचप्रमाणे लालकृष्ण अडवानी यांच्याकडे पंतप्रधानपद देण्याचा सल्ला देण्यात आला होता.

Loading content, please wait...
post
president
Atal Bihari Vajpayee
Decline

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com