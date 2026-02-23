Atal Pension Scheme : अटल पेन्शन योजनेसाठी कोण अर्ज करू शकते आणि कोण नाही? पाहा नवे नियम

अटल पेन्शन योजना (APY) ही प्रामुख्याने असंघटित क्षेत्रातील लोकांसाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेली एक महत्त्वाची पेन्शन योजना आहे. या योजनेसाठी कोण अर्ज करू शकते आणि कोणाला यातून वगळण्यात आले आहे याबद्दल जाणून घ्या सविस्तर माहिती...अर्ज कोण करू शकते? (पात्रता)या योजनेत सहभागी होण्यासाठी अर्जदाराचे वय १८ ते ४० वर्षांच्या दरम्यान असावे. अर्जदार हा भारतीय नागरिक असणे आवश्यक असून त्याच्याकडे कोणत्याही बँकेत किंवा पोस्ट ऑफिसमध्ये बचत खाते असणे अनिवार्य आहे. या योजनेत किमान २० वर्षे योगदान द्यावे लागते, जेणेकरून वयाची ६० वर्षे पूर्ण झाल्यावर दरमहा १००० रुपये ते ५००० रुपये पर्यंत निश्चित पेन्शन मिळू शकेल. .Photos : 35 कोटी वर्षे दुर्मिळ 'हसणारा' दगड! ज्याला समजलं होतं नकली दात; तो निघाला प्राचीन जीव, जगभर फोटो व्हायरल.कोण अर्ज करू शकत नाही? (अपात्रता)सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे १ ऑक्टोबर २०२२ पासून कोणताही नागरिक जो Income Tax Payer आहे किंवा राहिला आहे तो या योजनेसाठी पात्र नाही. जर एखाद्या व्यक्तीने या तारखेनंतर खाते उघडले आणि नंतर तो टॅक्स पेअर असल्याचे आढळले तर त्याचे खाते बंद केले जाते आणि जमा केलेली रक्कम परत दिली जाते. याशिवाय ज्यांचे वय ४० पेक्षा जास्त किंवा १८ पेक्षा कमी आहे ते देखील अर्ज करू शकत नाहीत..विशेष नियम आणि अटीअटल पेन्शन योजना ही केवळ वैयक्तिक नावानेच सुरू करता येते. संस्था, ट्रस्ट किंवा कंपन्यांच्या नावाने हे खाते उघडता येत नाही. तसेच ज्यांना आधीच इतर कोणत्याही सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजनांचा (उदा. EPFO, सरकारी पेन्शन) लाभ मिळत आहे अशा व्यक्तींनी या योजनेत सहभागी न होण्याचा सल्ला दिला जातो कारण ही योजना मुख्यत्वे असंघटित कामगारांसाठी आहे..Explainer : पृथ्वी १६७० किमी प्रति तास वेगाने फिरते, मग आपल्याला हे जाणवत का नाही? विज्ञानाने उलगडलं नवं रहस्य, वाचा A टू Z माहिती.नोंदणीसाठी आवश्यक बाबीअर्ज करण्यासाठी तुमच्याकडे आधार कार्ड आणि मोबाईल नंबर असणे आवश्यक आहे, जो बँक खात्याशी लिंक असावा. या योजनेचा हप्ता तुमच्या बँक खात्यातून 'ऑटो डेबिट' सुविधेद्वारे आपोआप कापला जातो. त्यामुळे खात्यात पुरेशी रक्कम ठेवणे गरजेचे असते. तुम्ही मासिक, त्रैमासिक किंवा सहामाही स्वरूपात गुंतवणुकीचा पर्याय निवडू शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.