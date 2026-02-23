देश

Atal Pension Scheme : अटल पेन्शन योजनेसाठी कोण अर्ज करू शकते आणि कोण नाही? पाहा नवे नियम

Atal Pension Yojana eligibility : अटल पेन्शन योजना (APY) ही १८ ते ४० वयोगटातील असंघटित क्षेत्रातील लोकांसाठी आहे. पण यासाठी कोण अर्ज करू शकते आणि कोण नाही जाणून घ्या
Atal Pension Yojana Eligibility Criteria 2026

Saisimran Ghashi
अटल पेन्शन योजना (APY) ही प्रामुख्याने असंघटित क्षेत्रातील लोकांसाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेली एक महत्त्वाची पेन्शन योजना आहे. या योजनेसाठी कोण अर्ज करू शकते आणि कोणाला यातून वगळण्यात आले आहे याबद्दल जाणून घ्या सविस्तर माहिती..

