Atal Pension Yojana : मोदी मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय! अटल पेन्शन योजना २०३१ पर्यंत वाढवली; लाखो लोकांना मिळणार पेन्शन हमी

Atal Pension Yojana extended till 2031 : वृद्धापकाळात आर्थिक सुरक्षितता मजबूत करण्याच्या दिशेने हे पाऊल एक मोठे पाऊल मानले जाते.
Modi Cabinet Approves Atal Pension Yojana Extension Till 2031 : मोदी सरकारने अटल पेन्शन योजनेबाबत (एपीवाय) एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे लाखो असंघटित आणि कमी उत्पन्न असलेल्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. बुधवारी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २०३०-३१ पर्यंत योजनेचा विस्तार करण्यास मान्यता दिली.

 या निर्णयाचा थेट फायदा अशा कामगारांना होईल ज्यांच्याकडे निवृत्तीनंतर नियमित उत्पन्नाचा स्रोत नाही. वृद्धापकाळात आर्थिक सुरक्षितता मजबूत करण्याच्या दिशेने हे पाऊल एक मोठे पाऊल मानले जाते.

मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार, अटल पेन्शन योजनेसाठी सरकारी मदत सुरू राहील. यामध्ये योजनेशी संबंधित प्रचार-प्रसार, क्षमता निर्माण आणि विकासात्मक उपक्रमांसाठी निधीचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, योजनेची आर्थिक शाश्वतता सुनिश्चित करण्यासाठी, भविष्यातील पेन्शन पेमेंटमध्ये व्यत्यय येऊ नये याची खात्री करण्यासाठी गॅप फंडिंगला मान्यता देण्यात आली आहे.

अटल पेन्शन योजनेअंतर्गत, पात्र लाभार्थ्यांना वयाच्या ६० व्या वर्षानंतर एक हजार रुपये ते पाच हजार रुपयांपर्यंतची हमी मासिक पेन्शन मिळते. पेन्शनची रक्कम लाभार्थ्यांच्या योगदानावर अवलंबून असते. ही योजना विशेषतः असंघटित क्षेत्रातील कामगार, रोजंदारी कामगार, लहान व्यवसाय आणि ग्रामीण भागातील ज्यांना कोणत्याही औपचारिक पेन्शन सुविधेची सुविधा उपलब्ध नाही अशा लोकांसाठी डिझाइन केलेली आहे.

