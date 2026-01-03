India Hydrogen Train : मोठी बातमी! देशातील पहिल्या हायड्रोजन ट्रेनच्या लाँचिंगचा मुहूर्त आला समोर

Hydrogen-Powered Train? : देशातील पहिली हायड्रोजन ट्रेन लवकरच लाँच होणार आहे. ही ट्रेन जिंदमध्ये पोहोचली आहे आणि तिच्या ऑपरेशनपूर्वी आवश्यक तांत्रिक तयारी पूर्ण केली जात आहे. सध्या, ट्रेन आणि हायड्रोजन प्लांटची चाचणी सुरू आहे. आरडीएसओ मधील तज्ज्ञ पथके या ठिकाणी उपस्थित आहेत.
ही ट्रेन पूर्णपणे भारतात डिझाइन आणि विकसित करण्यात आली आहे. ही जगातील सर्वात लांब आणि सर्वात शक्तिशाली ब्रॉडगेज हायड्रोजन ट्रेन मानली जात आहे. तर यंत्रसामग्री उपकरणे आणि सुरक्षा प्रणालींची सखोल तपासणी केल्यानंतरच ट्रेनला हिरवा कंदील दिला जाईल. जाणून घ्या, ही हायड्रोजन ट्रेन कधी रुळांवर धावेल?
रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या मते, देशातील पहिली हायड्रोजन ट्रेन २० जानेवारी नंतर जिंद-सोनीपत मार्गावर धावेल. सध्या, ट्रेन आणि हायड्रोजन प्लांटच्या चाचण्या सुरू आहेत. सर्व सुरक्षा चाचण्या पूर्ण होताच, ट्रेनला हिरवा कंदील दिला जाईल आणि नियमित प्रवाशांसाठी ती सुरू होईल. अद्याप तारीख निश्चित केलेली नसली तरी, सर्व तयारी जवळजवळ पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे, २० जानेवारी नंतर कधीही ट्रेन प्रवाशांसाठी सुरू होऊ शकते, असे मानले जाते.
या हायड्रोजन ट्रेनमध्ये १० डबे आहेत आणि एकूण २४०० किलोवॅट पॉवर असणार आहे. ट्रेनमध्ये दोन ड्रायव्हिंग पॉवर कार आहेत. ज्यातील प्रत्येकाची क्षमता १२०० किलोवॅट आहे. एकावेळी अंदाजे २५०० प्रवासी प्रवास करू शकतात. तिचा कमाल वेग १४० किलोमीटर प्रति तास असा निश्चित केला आहे. इंधनाच्या वापराच्या बाबतीत, ही ट्रेन ३६० किलोग्रॅम हायड्रोजन वापरून अंदाजे १८० किलोमीटर प्रवास करू शकते.
ही ट्रेन मेट्रोच्या मॉडेलनुसार बनवण्यात आली आहे. कोचचे दरवाजे पूर्णपणे बंद झाल्यानंतरच ही ट्रेन स्टेशन सोडेल. ट्रेन धावत असताना जवळजवळ कोणताही आवाज होणार नाही, ज्यामुळे प्रवाशांना शांत आणि आरामदायी प्रवास मिळेल. प्रत्येक कोचमध्ये पंखे, लाईट, एअर कंडिशनर आणि डिजिटल डिस्प्ले आहेत जे पुढील स्टेशनबद्दल आधी माहिती देतात.
