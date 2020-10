9.2 किमी लांब अटल बोगद्यासाठी 3 हजार 200 कोटींचा खर्च; काय आहेत वैशिष्ट्ये

रोहतांग - जगातील सर्वात लांब अटल बोगद्याचं उद्घाटन आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होत आहे. या उद्घाटनासाठी पंतप्रधान मोदी मनालीत पोहोचले आहेत. रोहतांग पास इथं असलेला हा बोगदा समुद्र सपाटीपासून 3 हजार 60 मीटर उंचीवर आहे. हा बोगदा खुला झाल्यानं हिमाचल प्रदेशातील अनेक भाग जिथं बर्फवृष्टीच्या काळात वाहतूक ठप्प होते ती आता सुरू राहिल.

मनाली आणि लेहमधील अंतरही यामुळे जवळपास 50 किलोमीटरने कमी होणार आहे. अद्ययावत तंत्रज्ञान असलेल्या या बोगद्याची लांबी 9 किमी इतकी आहे. मनाली लेह हायवेवर रोहतांग, बारालचा, लुंगालाचा ला आणि तालंग ला यांसारखे पास आहेत पण बर्फवृष्टीच्या काळात इथून जाणं अशक्य होते. याआधी मनाली ते सिस्सू अंतर पार करण्यासाठी 5 ते 6 तास लागत होते ते आता फक्त एक तासात जाता येणार आहे. अटल बोगदा बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशनने तयार केला आहे.

बोगद्यातून प्रवासावेळी वेगाची मर्यादा

अटल बोगद्यातून प्रवास करताना वेगाची मर्यादा घालून देण्यात आली आहे. सुरुवातीच्या 400 मीटर अंतरात 40 किमी प्रतितास वेगाने गाडी चालवता येईल. तिथून पुढे 80 किमी प्रतितास वेगाची मर्यादा आहे. बोगद्याच्या दोन्ही टोकाला एन्ट्री बॅरिअर्स लावण्यात आले आहेत. तसंच 150 मीटर अंतरावर आपत्कालिन संपर्कासाठी टेलिफोन कनेक्शन आहेत.

Border Roads Organisation completed construction of Atal Tunnel within its estimated cost of construction. This tunnel is dedicated to the soldiers guarding our borders & those living near border areas: Defence Minister Rajnath Singh at Rohtang pic.twitter.com/OEExfnoLNI

— ANI (@ANI) October 3, 2020