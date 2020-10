Covid Update - कोरोनाने देशात घेतले 1 लाख बळी; एकूण रुग्ण 64 लाखांवर

नवी दिल्ली : भारतात शुक्रवारी कोविड-19 मुळे मरणाऱ्या रुग्णांच्या संख्येने एका लाखांचा टप्पा पार केला आहे. तर आजपर्यंत कोरोना व्हायरसने संक्रमित लोकांची एकूण संख्या ही 64 लाखांहून अधिक झाली आहे. यापैकी 54 लाख 27 हजार 707 लोक हे या प्रादुर्भावातून मुक्त झाले आहेत. केंद्रिय आरोग्य मंत्रालय दररोज सकाळी आठ वाजता ताजी आकडेवारी जाहिर करते. मंत्रालयाने जाहिर केलेल्या आकडेवारीनुसार, गेल्या 24 तासात 79,476 नवे रुग्ण आढळले आहेत. या नव्या रुग्णांसह आता देशातील एकूण संक्रमित रुग्णांची संख्या ही 64 लाख 73 हजार 545 वर पोहोचली आहे. तर, गेल्या 24 तासात 1069 लोक मृत्यूमुखी पडले आहेत. या संख्येसह आतापर्यंत 1 लाख 842 मृत्यू कोरोनामुळे झाले.

India's #COVID19 related deaths cross 1 lakh mark with 1,069 deaths reported in the last 24 hours.

With 79,476 new cases, the tally reaches 64,73,545 including 9,44,996 active cases, 54,27,707 cured/discharged/migrated cases & 1,00,842 deaths: Union Health Ministry pic.twitter.com/7QvhmAG2RS

— ANI (@ANI) October 3, 2020