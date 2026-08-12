Athani Crime News: पतीचा खून करून अपघाताचा केला बनाव, प्रियकराच्या मदतीने कृत्य

अथणी: अनैतिक संबंधात अडथळा ठरत असल्याच्या कारणातून पत्नीने प्रियकराच्या मदतीने पतीचा खून केल्याचा प्रकार अथणी तालुक्यात उघडकीस आला आहे. खून केल्यानंतर मोटारसायकलचे नुकसान करून हा प्रकार अपघात असल्याचा बनाव रचण्यात आला होता. अथणी पोलिसांनी तपास करून या खूनप्रकरणाचा छडा लावला आहे. .चंद्रकांत संगप्पा शिवपूजी (वय ४१, रा. खिळेगाव ता. अथणी) असे खून झालेल्याचे नाव आहे. तर पत्नी रेणुका चंद्रकांत शिवपूजी (३१) व तिचा प्रियकर महांतेश बसाप्पा धनाळे (३२, रा. खिळेगाव) अशी संशयितांची नावे आहेत. त्यांच्याकडून गुन्ह्यात वापरलेला लोखंडी रॉड, मोबाईल फोन, मोटारसायकलसह अन्य साहित्य जप्त करण्यात आले आहे..Srinagar Stray Dog Issue: भटक्या कुत्र्यांमुळे दोन डझन शाळा बंद; जम्मू-काश्मीरमधील राजौरीत दहशत; सीआरपीएफची घेतली मदत .संशयित महांतेश धनाळे हा खिळेगाव परिसरात ऊसतोड मजुरांची टोळी चालवत होता. त्याच्या टोळीत चंद्रकांत शिवपूजी हेही ऊसतोडीचे काम करीत होते. ऊसतोडीची मजुरी देण्यासाठी महांतेश हा चंद्रकांत यांच्या घरी वारंवार ये-जा करीत होता..याच दरम्यान त्याची चंद्रकांतच्या पत्नी रेणुका हिच्याशी ओळख वाढली. त्याने तिचा मोबाइल क्रमांक घेतल्यानंतर दोघांमध्ये सातत्याने संपर्क सुरू झाला. आपल्या संबंधांची माहिती गावातील लोकांना झाल्याने बदनामी झाल्याचा राग महांतेश व रेणुका यांच्या मनात निर्माण झाला. त्यातून त्यांनी केलेल्या हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्या चंद्रकांत याचा मृत्यू झाला..सासऱ्यांचीच भूमिका साकारणार जावई! अक्षय कुमार बनणार राजेश खन्ना; भन्नाट योगायोग!.खून केल्यानंतर संशयिताने घटनास्थळीच चंद्रकांत यांच्या मोटारसायकलचे नुकसान केले. त्यामुळे हा प्रकार रस्ते अपघातात झाला असल्याचे भासविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यानंतर खुनासाठी वापरलेला लोखंडी रॉड बसवेश्वर उपसा सिंचन कालव्यात फेकून देऊन महांतेश पसार झाला. मंडल पोलिस निरीक्षक संतोष हळ्ळूर यांच्या नेतृत्वाखाली उपनिरीक्षक मल्लिकार्जुन तळवार आदींनी कारवाई केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.