देश

Athani Crime News: पतीचा खून करून अपघाताचा केला बनाव, प्रियकराच्या मदतीने कृत्य

Husband’s Life Lost in Athani, Accident Theory Investigated: अथणी पती हत्येचे प्रकरण, अपघाताचा बनाव, पोलिस तपास अनैतिक संबंधात अडथळा ठरत असल्याच्या कारणातून पत्नीने प्रियकराच्या मदतीने पतीचा जीव घेतल्याचा आरोप आहे.
Athani Crime News

Athani Crime News

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अथणी: अनैतिक संबंधात अडथळा ठरत असल्याच्या कारणातून पत्नीने प्रियकराच्या मदतीने पतीचा खून केल्याचा प्रकार अथणी तालुक्यात उघडकीस आला आहे. खून केल्यानंतर मोटारसायकलचे नुकसान करून हा प्रकार अपघात असल्याचा बनाव रचण्यात आला होता. अथणी पोलिसांनी तपास करून या खूनप्रकरणाचा छडा लावला आहे.

Loading content, please wait...
crime
Athani
husband wife conflict
Marathi News Esakal
www.esakal.com