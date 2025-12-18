देश

ऊसतोड यंत्रामध्ये सापडून दोन महिला मजुरांचा अंत; ऊस गोळा करताना दुर्घटना, हृदय पिळवटून टाकणारा कुटुंबीयांचा आक्रोश

Incident During Sugarcane Harvesting in Athani : अथणी तालुक्यातील सत्ती गावात ऊसतोड यंत्रात अडकून दोन महिला मजुरांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. यामुळे शेती यंत्रसुरक्षेचा गंभीर प्रश्न पुन्हा समोर आला.
Sugarcane Harvester Accident

अथणी : यंत्राद्वारे उसाची तोडणी सुरू असताना त्यात सापडून दोन महिला मजुरांचा मृत्यू झाल्याची घटना सत्ती (ता. अथणी) येथे बुधवारी (ता. १७) दुपारी घडली. बौरव्वा लक्ष्मण कोबडी (वय ६०) व लक्ष्मीबाई मल्लप्पा रुद्रगौडर (वय ६५, दोघीही रा. सत्ती, ता. अथणी) अशी यंत्रामध्ये सापडून ठार (Sugarcane Harvester Accident) झालेल्या महिलांची नावे आहेत.

