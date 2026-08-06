देश

अतिक अहमदच्या धाकट्या लेकासह दोघांचा अपघातात मृत्यू, तुरुंगातल्या भावाला भेटून परतताना दुर्घटना

Atiq Ahmed Youngest Son Killed in accident माफिया आणि माजी खासदार अतिक अहमदच्या धाकट्या मुलाचा रस्ते अपघातात मृत्यू झाला. या अपघातात दोघे जण मृत्यूमुखी पडलेत. तर तिघे गंभीर जखमी झाले आहेत.
Atiq Ahmed Youngest Son Dies in Fatal Road Accident

Atiq Ahmed Youngest Son Dies in Fatal Road Accident

Esakal

सूरज यादव
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झाशी कानपूर राष्ट्रीय महामार्गावर झालेल्या भीषण अपघातात माफिया आणि माझी खासदार अतिक अहमदच्या मुलासह दोघांचा मृत्यू झाला आहे. अबान अहमद असं अतिक अहमदच्या मुलाचं नाव आहे. त्याच्या एका सहकाऱ्याचाही या अपघातात मृत्यू झाला. तर तिघे जण गंभीर जखमी झाले आहेत.

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