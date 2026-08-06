अतिक अहमदच्या धाकट्या लेकासह दोघांचा अपघातात मृत्यू, तुरुंगातल्या भावाला भेटून परतताना दुर्घटना

झाशी कानपूर राष्ट्रीय महामार्गावर झालेल्या भीषण अपघातात माफिया आणि माझी खासदार अतिक अहमदच्या मुलासह दोघांचा मृत्यू झाला आहे. अबान अहमद असं अतिक अहमदच्या मुलाचं नाव आहे. त्याच्या एका सहकाऱ्याचाही या अपघातात मृत्यू झाला. तर तिघे जण गंभीर जखमी झाले आहेत..अबान अहमद हा अतिक अहमदचा सर्वात धाकटा मुलगा होता. अबान त्याच्या सहकाऱ्यांसोबत झाशी तुरुंगात असलेला भाऊ अली अहमदला भेटण्यासाठी गेला होता. भेटून परतत असताना त्यांच्या कारचा भीषण अपघात झाला. अपघाताची माहिती मिळताच स्थानिक पोलीस आणि रुग्णवाहिका घटनास्थळी दाखल झाली. जखमींना जवळच्या रुग्णालयात नेण्यात आले..Well Water Waves: विहिरीत समुद्रासारख्या लाटा, पाण्याची गूढ हालचाल; VIRAL VIDEOने खळबळ, गावकऱ्यांनी काय सांगितलं?.अपघातातील जखमींना रुग्णालयात नेले असता अबान अहमदला डॉक्टरांनी मृत घोषित केलं. तर त्याच्यासोबत असलेल्या आणखी एकाचा मृत्यू झाला. इतर जखमींवर प्राथमिक उपचार करण्यात आले आहेत. त्यांना पुढील उपचारासाठी महाराणी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेजमध्ये पाठवण्यात आलंय..अपघातात कारच्या पुढच्या भागाचा चुराडा झाल्याचं दिसत आहे. डिव्हायडरवर कार जोरात आदळल्याचं सांगण्यात येतंय. घटनास्थळी गाडीचे काही पार्ट्स विखुरले होते. तर अबान अहमदसह गाडीतून प्रवास करणारे आत अडकून होते. त्यांना पोलिसांनी बचावकार्य करत बाहेर काढलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.