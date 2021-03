ममता बॅनर्जींवरील हल्ल्याची चौकशी व्हायला व्हावी - रामदास आठवले

नवी दिल्ली : West Bengal Assembly Election 2021 : पश्चिम बंगालच्या नंदीग्राममध्ये प्रचारादरम्यान मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याची चौकशी व्हायला हवी अशी मागणी केंद्रीय राज्यमंत्री आणि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे (रिपाइं) (RPI) प्रमुख रामदास आठवले (Ramdas Athwale) यांनी केली आहे.

Looking at the situation in West Bengal, I think BJP will come into power. Mamata Banerjee has been in power for 10 years, now people want change. Republican Party of India will contest on 15-20 seats & support BJP there: Union Minister Ramdas Athawale

