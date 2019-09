'मंदीपासून लक्ष हटविण्यासाठी चांद्रयान-2'

कोलकता : देशातील आर्थिक मंदीच्या स्थितीवरुन जनतेचे लक्ष हटवण्यासाठी सरकारकडून चांद्रयान-2 या मोहिमेचा वापर केला जात आहे, अशी टीका पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केली.

पश्चिम बंगाल विधानसभेत ममता बॅनर्जी बोलत होत्या. त्या म्हणाल्या, भारताने यापूर्वी कधीही कुठल्याही अंतराळ मोहिमेचे नेतृत्व केलेलेच नाही, अशा पद्धतीने केंद्रातील मोदी सरकार चांद्रयान-2 चा प्रचार करत आहे. मात्र, देशात निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटाला लपवण्यासाठीच सरकारकडून वापर केला जात आहे, असेही त्या म्हणाल्या.

