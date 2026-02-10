Auli Skiing Championship: स्नो लव्हर्ससाठी मोठी बातमी! उत्तराखंडमध्ये रंगणार नॅशनल स्कीइंगचा थरार; पाहा बक्षिसांची रक्कम

हिवाळी खेळांची पंढरी मानल्या जाणाऱ्या औलीमध्ये (उत्तराखंड) साहसी खेळांच्या शौकीनांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. येत्या १२ फेब्रुवारीपासून येथे 'नॅशनल स्कीइंग चॅम्पियनशिप'चा थरार रंगणार असून, यंदा प्रथमच ही स्पर्धा दोन वेगवेगळ्या स्लोप्सवर (उतारावर) होणार आहे..उत्तराखंडमधील औली येथे १२ ते १६ फेब्रुवारी दरम्यान नॅशनल स्कीइंग चॅम्पियनशिप आणि विंटर कॉर्निव्हलचे आयोजन करण्यात आले आहे. यंदा निसर्गाच्या लहरीपणामुळे मुख्य 'नंदा देवी स्लोप'वरील बर्फ वेगाने वितळत आहे. त्यामुळे खेळाडूंची गैरसोय होऊ नये म्हणून तांत्रिक समितीने ही स्पर्धा दोन वेगवेगळ्या ट्रॅकवर घेण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे..Uttarakhand Travel Guidelines: नव्या वर्षाच्या स्वागताला उत्तराखंडला जाताय? पर्यटनाला निघण्यापूर्वी या महत्त्वाच्या सूचना जाणून घ्या.स्पर्धेचे नवे नियोजन काय?नंदा देवी स्लोपच्या टॉवर नंबर ८ पासून 'स्की माउंटेनिअरिंग' आणि 'स्नो बोर्ड' स्पर्धा होतील. तर टॉवर नंबर १० च्या वरच्या बाजूला असलेल्या टी-लाईनपासून 'अल्पाइन' स्पर्धा पार पडतील.ज्या ठिकाणी नैसर्गिक बर्फ कमी आहे, तिथे दुसऱ्या ठिकाणाहून बर्फ आणून स्लोप तयार करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. गढवाल मंडळ विकास निगम (GMVN) मार्फत या काळात विंटर कॉर्निव्हलचेही आयोजन केले जाईल, ज्यामुळे पर्यटकांना खेळांसोबतच सांस्कृतिक कार्यक्रमांचाही आनंद घेता येईल..विजेत्यांवर होणार पैशांचा वर्षावविंटर गेम्स फेडरेशन ऑफ उत्तराखंडने विजेत्या संघांसाठी आकर्षक बक्षिसे जाहीर केली आहेत:प्रथम क्रमांक: ५१ हजार रुपयेद्वितीय क्रमांक: ४१ हजार रुपयेतृतीय क्रमांक: ३१ हजार रुपयेयाशिवाय, स्पर्धेत सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या संघाला एक विशेष 'चॅम्पियन्स ट्रॉफी' देऊन गौरविण्यात येईल..Paragliding Destinations : तुम्हालाही आकाशातून जग पाहायचंय? भेट द्या या 5 अप्रतिम पॅराग्लायडिंग डेस्टिनेशन्सना.पर्यटकांसाठी पर्वणीऔलीमध्ये सध्या बर्फाची चादर पसरलेली असून, नॅशनल चॅम्पियनशिपमुळे देशभरातील अव्वल खेळाडू येथे जमा होणार आहेत. जर तुम्ही या काळात उत्तराखंडच्या सहलीचे नियोजन करत असाल, तर हा थरार जवळून पाहण्याची ही उत्तम संधी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.