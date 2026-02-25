Mughal Empire: 'या' मुघल सम्राटाने केली होती साम्राज्य संपण्याची भविष्यवाणी; नेमकं काय म्हटलं होतं?

Aurangzeb: लोकांना आपल्या भविष्याबद्दल जाणून घेण्यात फारच रस असतो. इतिहासातले राजेसुद्धा आवर्जून आपलं भविष्य बघायचे. मुघल काळात ही परंपरा तेजीत होती. मुघल सम्राट हे आपल्या खासगी आयुष्यासह साम्राज्याबद्दलही जाणून घ्यायचे. विशेषतः राज्यकारभारातले महत्त्वाचे निर्णय, जन्म, मृत्यू, राज्याभिषेक, युद्ध, लग्न याबाबत भविष्य बघितलं जायचं. .मुघल सम्राट अकबर, जहांगीर आणि औरंगजेबसारखे मोठे सम्राट आपल्या दरबारात ज्योतिषांना मानाचं स्थान द्यायचे. मुघलांच्या इतिहासात एक आश्चर्यकारक आणि धक्का देणारी घटना घडली होती. हा प्रसंग एका मुघल सम्राटाशी जोडलेला आहे. या मुघल बादशहाने आपलं साम्राज्य संपण्याची भविष्यवाणी केली होती..मुघल बादशहा औरंगजेबनेच आपल्या ज्योतिषांचा सल्ला ऐकून भविष्यवाणी केली होती की, त्याच्या मृत्यूनंतर मुघल साम्राज्यात अराजकता पसरेल आणि त्याच्या उत्तराधिकाऱ्यांमध्ये संघर्ष उफाळून येईल. इतिहासातील माहितीनुसार, औरंगजेबने आपल्या जीवनात आणि शासनकाळात ज्योतिषांच्या सल्ल्यांकडे गांभीर्याने बघितलं..Sinnar Protest : मुलीच्या अपहरणावरून सिन्नरकर आक्रमक; कडक कायद्याच्या मागणीसाठी हिंदू समाजाचा मोर्चा.औरंगजेबच्या दरबारातले ज्योतिषी फजील अहमदने त्याची कुंडली तयार केली होती. ज्यात त्याच्या भविष्याबद्दल भरपूर लिहिण्यात आलेलं होतं. औरंगेजबने आपल्या ज्योतिषाला विारलं होतं की, माझ्या मृत्यूनंतर साम्राज्याचं काय होईल? ज्योतिषाने त्याच्या मृत्यूनंतर अराजकता पसरेल, असं स्पष्ट सांगितलं होतं..औरंगजेबने हे भविष्य गांभीर्याने घेतलं होतं. त्याने स्वतःच सांगितलं की, माझ्या मृत्यूनंतर सर्वत्र अराजकता पसरेल. माझ्यानंतर येणारा बादशहा हा अज्ञानी आणि संकूचित विचार करणारा ठरेल. मात्र मी या साम्राज्यासाठी एक सक्षम वजीर ठेवेल. तरीही माझी मुलं त्याच्या कामात हस्तक्षेप करतील. माझ्या मृत्यूनंतर साम्राज्य लयास जाईल, असं औरंगजेब म्हणाला होता..Niphad Leopard Death : उपासमारीने घेतला बिबट्याचा बळी? निफाडच्या चिकू बागेत बिबट्याचा मृतदेह सापडल्याने खळबळ.औरंगजेबाच्या काळात मुघल साम्राज्य विशाल आणि शक्तिशाली होतं. परंतु त्याच्या कठोर धोरणांमुळे आणि कडक धार्मिक विचारांमुळे अनेक प्रदेशांमध्ये असंतोष निर्माण झाला होता. त्याच्या ज्योतिषांनी त्याला इशारा दिला होता की त्याच्या मृत्यूनंतर, त्याच्या मुलांमध्ये संघर्ष पेटेल आणि प्रशासकीय अपयश राज्य कमकुवत करतील, शेवटी तेच घडलं. ज्योतिष अभ्यासासह त्या काळातील समाजिक परिस्थितीसुद्धा प्रतिकूल झालेली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.