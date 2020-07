Video: अपघाताच्या व्हिडिओवर विश्वासच बसत नाही...

बंगळुरू : एका अपघाताचा व्हिडिओ व्हायरल होत असून, संबंधित व्हिडिओ पाहिल्यानंतर प्रथम विश्वासच बसत नाही. पण, विचित्र अपघाताचा व्हिडिओ खराखुरा आहे.

व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमधील घटना 16 जुलै रोजी कोलार येथील टीसी पायला रोडवर घडली आहे. व्हिडिओमध्ये पाहायला मिळते की, एक रिक्षा चालक उभा असताना, बाजूला हवेत तरंगणाऱ्या वीजेच्या वायरवर त्याचा पाय पडतो. पाय पडताच रिक्षा चालक जोरात हवेत फेकला गेला, आणि रस्त्यावर चालत असलेल्या महिलेच्या अंगावर जाऊन पडला. या भयंकर अपघातात रिक्षा चालक आणि महिला दोघंही गंभीर जखमी झाले आहेत. दोघांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. महिलेला तब्बल 52 टाके पडले आहेत. रिक्षा चालकाने सांगितले की, प्रथम काही क्षण मला काहीच कळले नाही. अपघाताचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.

CCTV visuals from Kolar, a auto driver flown in air because of unfixed cable wire suddenly stuck and threw auto driver on a lady walking on foot path in kolar pic.twitter.com/adExAkuZMi

— Hari Pr.Bharatee (@hpbharatee) July 30, 2020