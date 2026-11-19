एका रिक्षाचालकाच्या मुलीने आयटीआयच्या ऑटोमोबाईल ट्रेडमध्ये देशात पहिला क्रमांक मिळवला आहे. या यशानंतर पुरी येथील सुप्रिती महापात्रा हिच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे. विशेष म्हणजे या अभ्यासक्रमात मुलींचं प्रमाण कमी असताना तिने मुलांनाही मागे टाकलं आहे. तिच्या या यशाची दखल आता थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलीय. २२ नोव्हेंबर रोजी उत्तर प्रदेशातील लखनऊ येथे होणाऱ्या कार्यक्रमात पंतप्रधान मोदी सुप्रितीचा सन्मान करणार आहेत..सुप्रिती ही पुरी येथील सरकारी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटची विद्यार्थिनी आहे. तिने दोन वर्षांचा ऑटोमोबाईल अभ्यासक्रम पूर्ण केला आहे. या परीक्षेत तिला एकूण १२०० पैकी ११९४ गुण मिळाले आहेत. या गुणांच्या जोरावर तिने राष्ट्रीय स्तरावर पहिला क्रमांक पटकावला. ओडिशातील ऑटोमोबाईल ट्रेडमध्ये देशात अव्वल येणारी ती पहिली मुलगी ठरली आहे..'माझ्याशी स्पर्धा करायची असेल तर ४ हजार किमी चालावं लागेल'; राहुल गांधींनी नेमका कुणाला लगावला टोला? वाचा....सुप्रितीचे वडील चक्रपाणी महापात्रा हे ऑटो रिक्षा चालवतात. तिच्या आईचं नाव लक्ष्मीप्रिया महापात्रा आहे. कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती फारशी चांगली नव्हती. कोरोनाच्या काळात घरची परिस्थिती आणखी बिकट झाली. तिचे वडील दिवसभर रिक्षा चालवून अवघे ५० ते १०० रुपये कमावत होते. त्यामुळे सुप्रितीला एक वर्ष शिक्षणापासून दूर राहावं लागलं..दरम्यान तिच्या भावाने वेल्डर ट्रेडमधून आयटीआयचा एक वर्षाचा अभ्यासक्रम पूर्ण केला. त्यानंतर त्याला लगेच नोकरी मिळाली. भावाच्या यशातून सुप्रितीला प्रेरणा मिळाली. शिक्षकांनीही तिला आयटीआयमध्ये प्रवेश घेण्याचा सल्ला दिला. त्यानंतर तिने ऑटोमोबाईल क्षेत्र निवडलं आणि मेहनतीच्या जोरावर देशात पहिला क्रमांक मिळवला..विशेष म्हणजे आयटीआयमध्ये प्रवेश घेण्यापूर्वी सुप्रितीने संस्कृत विषयातून आचार्य पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केलं होतं. या परीक्षेतही ती सुवर्णपदक विजेती ठरली होती. तिला राष्ट्रपतींकडूनही पदक आणि पुरस्कार मिळाला होता. आता सुप्रितीला तांत्रिक क्षेत्रात शिक्षक व्हायचं आहे. असिस्टंट ट्रेनिंग ऑफिसर बनून आयटीआयच्या विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्याचं तिचं स्वप्न आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.