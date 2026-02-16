Avi Prasad IAS : चर्चित आयएएस अधिकाऱ्याने केले तिसरे लग्न, आधीच्या दोन्ही पत्नी आहेत जिल्हाधिकारी, तिसरी मंत्रालयात उपसचिव

मध्य प्रदेशच्या प्रशासकीय वर्तुळात अवि प्रसाद पुन्हा एकदा चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरले आहेत. पण ते यावेळ बदली किंवा कोणती कडक कारवाई नाही तर त्यांचे तिसरे लग्न हा चर्चेचा विषय आहे. अवि प्रसाद यांनी तिसरे लग्न केले आहे आणि विशेष म्हणजे त्यांच्या पहिल्या दोन्ही पत्नी देखील भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी आहेत आणि त्या दोघी सध्या जिल्हाधिकारी म्हणून काम करत आहेत.त्यांची तिसरी पत्नी मंत्रालयात उपसचिव आहे..अवि प्रसाद यांची प्रशासकीय कारकीर्द सुरुवातीपासूनच उल्लेखनीय आहे. २०१३ मध्ये त्यांची भारतीय पोलिस सेवेत (आयपीएस) निवड झाली होती, परंतु त्यांनी पुन्हा प्रयत्न केला आणि २०१४ च्या यूपीएससी परीक्षेत १३ वा क्रमांक मिळवला आणि भारतीय प्रशासकीय सेवेत (आयएएस) स्थान मिळवले. या कामगिरीमुळे त्यांना त्यांच्या बॅचमधील सर्वात हुशार अधिकाऱ्यांमध्ये स्थान मिळाले. ते मूळचे उत्तर प्रदेशातील सीतापूर जिल्ह्यातील आहेत. त्यांना लहानपणापासूनच राजकारण आणि सार्वजनिक जीवनाची ओळख आहे. त्यांचे आजोबा, तांबेश्वर प्रसाद, ज्यांना बच्चा बाबू म्हणूनही ओळखले जाते, ते चौधरी चरण सिंह यांच्या सरकारमध्ये मंत्री होते. त्यांचे जवळचे सहकारी म्हणतात की त्यांना प्रशासन आणि प्रशासनाची समज वारशाने मिळाली होती..दिल्लीत नागरी सेवा परीक्षेची तयारी करत असताना, त्यांची भेट रिजू बाफनाशी झाली. त्यांची जवळीक वाढली आणि नंतर त्यांनी लग्न केले. रिजू बाफना सध्या मध्य प्रदेशातील शाजापूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी आहेत आणि राज्यात एक सक्षम आणि कडक प्रशासक म्हणून ओळखले जातात. पण हे नाते फार काळ टिकले नाही. काही वर्षांनी त्यांनी परस्पर सहमतीने वेगळे होण्याचा आणि घटस्फोट घेण्याचा निर्णय घेतला..दुसरे लग्न पहिल्या लग्न तुटल्यानंतर अवी प्रसाद यांनी आंध्र प्रदेशातील २०१६ च्या बॅचच्या आयएएस अधिकारी मीशा सिंगशी यांच्याशी लग्न केले. लग्नानंतर, मीशा सिंग मध्य प्रदेश कॅडरमध्ये सामील झाल्या. त्या सध्या रतलामच्या जिल्हाधिकारी आहेत आणि २०१५ मध्ये जिल्ह्याचा कार्यभार स्वीकारला. रतलाममधील त्यांचा कार्यकाळ त्यांच्या सक्रिय प्रशासकीय शैलीसाठी ओळखला जातो. विकासकामांच्या अचानक पाहणी आणि योजनांच्या पुनरावलोकनासाठी त्या अनेकदा चर्चेत असतात. तथापि, अवी प्रसाद आणि मीशा सिंग यांचे नाते फार काळ टिकले नाही. सुमारे चार वर्षांनी त्यांनी वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला..शासकीय नोकरी सांभाळून व्हॉलिबॉल, थ्रोबॉलमध्ये चमक.तिसरे लग्नअवि प्रसाद यांचे लग्न आता २०१७ च्या बॅचच्या आयएएस अधिकारी अंकिता धाकरे यांच्याशी झाले आहे. अंकिता धाकरे सध्या राज्य मंत्रालयात उपसचिव म्हणून काम करतात. वृत्तानुसार, या जोडप्याने ११ फेब्रुवारी रोजी कुनो राष्ट्रीय उद्यानात एका साध्या समारंभात लग्न केले. अलिकडच्या काळात वन्यजीव संवर्धनाच्या प्रयत्नांसाठी राष्ट्रीय स्तरावर ओळख मिळवलेल्या कुनोने या खाजगी कार्यक्रमाचे साक्षीदार म्हणून काम पाहिले. लग्नाचे फोटो समोर आल्यानंतर, सोशल मीडियावर प्रतिक्रियांचा पाऊस पडला. काहींनी याला वैयक्तिक निर्णय म्हटले आणि आदर व्यक्त केला, तर काहींनी सतत होणाऱ्या वैवाहिक बदलांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.