Ayyappa Devotee Case : घरच्यांनी अय्यप्पा स्वामींची माळ घालू न दिल्याने 14 वर्षीय मुलाने घेतला गळफास; आईचा हृदय पिळवटणारा आक्रोश

Ayyappa Devotee Case : या प्रकरणी रामदुर्ग पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे.
बेळगाव : अय्यप्पा स्वामींची माळ घालण्यास घरच्यांनी परवानगी न दिल्याने निराश झालेल्या १४ वर्षीय मुलाने आत्महत्या (Child Case) केल्याची हृदयद्रावक घटना रामदुर्ग तालुक्यातील गडद केरी गावात घडली आहे.

