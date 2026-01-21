देश

Ramayan : अयोध्येत २३३ वर्षांनंतर परतले 'वाल्मीकि रामायण', राष्ट्रपती भवनातून दुर्मिळ हस्तलिखिताचा ऐतिहासिक प्रवास

Valmiki Ramayana: अयोध्येला २३३ वर्षांनंतर एक अनमोल आध्यात्मिक ठेवा प्राप्त झाला आहे. १७९२ सालची महर्षी वाल्मीकि रामायणाची दुर्मिळ हस्तलिखित प्रत आता अयोध्येतील ‘आंतरराष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय’मध्ये स्थायीपणे ठेवण्यात आली आहे.
Ramayan

Ramayan

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

भगवान श्रीराम यांची जन्मभूमी असलेल्या अयोध्येला नुकताच एक अनमोल आध्यात्मिक ठेवा प्राप्त झाला आहे. २३३ वर्षे जुनी महर्षी वाल्मीकि रामायणाची दुर्मिळ हस्तलिखित प्रत (पांडुलिपी) आता अयोध्येतील 'आंतरराष्ट्रीय रामकथा संग्रहालया'ची शोभा वाढवणार आहे.

