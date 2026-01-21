Ramayan : अयोध्येत २३३ वर्षांनंतर परतले 'वाल्मीकि रामायण', राष्ट्रपती भवनातून दुर्मिळ हस्तलिखिताचा ऐतिहासिक प्रवास

भगवान श्रीराम यांची जन्मभूमी असलेल्या अयोध्येला नुकताच एक अनमोल आध्यात्मिक ठेवा प्राप्त झाला आहे. २३३ वर्षे जुनी महर्षी वाल्मीकि रामायणाची दुर्मिळ हस्तलिखित प्रत (पांडुलिपी) आता अयोध्येतील 'आंतरराष्ट्रीय रामकथा संग्रहालया'ची शोभा वाढवणार आहे..हे हस्तलिखित केवळ कागदाचा संच नसून, ते भारताच्या समृद्ध ज्ञानपरंपरेचे आणि संस्कृतीचे जिवंत प्रतीक आहे. १७९२ सालातील हे लिखाण आजही सुस्थितीत असणे हा एक चमत्कारच मानला जात आहे..Yogi Adityanath : मुख्यमंत्री योगी उद्या २ लाख कुटुंबांच्या खात्यात पाठवणार प्रत्येकी १ लाख रुपये, काय आहे योजना?.या हस्तलिखिताचे खास वैशिष्ट्यहे हस्तलिखित विक्रम संवत १८४९, म्हणजेच इसवी सन १७९२ मधील आहे. हे संपूर्ण रामायण संस्कृत भाषेत असून त्याची लिपी देवनागरी आहे.या हस्तलिखिताचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे यावर महेश्वरा तीर्थ यांनी लिहिलेली 'तत्त्वदीपिका टीका' (शास्त्रीय भाष्य) समाविष्ट आहे. प्राचीन ग्रंथांचा अर्थ उलगडण्यासाठी अशा टीका अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जातात..रामायणातील पाच प्रमुख कांडांचा समावेशया दुर्मिळ संग्रहामध्ये रामायणातील सातपैकी पाच प्रमुख कांडांचे मूळ स्वरूप पाहायला मिळते: १. बालकांड: रामाचा जन्म आणि बालपण.२. अरण्यकांड: वनवासातील काळ.३. किष्किंधाकांड: हनुमान आणि सुग्रीव यांच्याशी झालेली भेट.४. सुंदरकांड: हनुमानाचा पराक्रम आणि लंकागमन.५. युद्धकांड: राम-रावण युद्ध आणि धर्माचा विजय..राष्ट्रपती भवनातून अयोध्येचा प्रवासया अनमोल ठेव्याचा प्रवासही रंजक आहे. हे हस्तलिखित काही काळासाठी नवी दिल्लीतील राष्ट्रपती भवनाला अभ्यासासाठी आणि प्रदर्शनासाठी देण्यात आले होते. मात्र, आता एका ऐतिहासिक सांस्कृतिक हस्तांतरणांतर्गत ते कायमस्वरूपी अयोध्येच्या रामकथा संग्रहालयाला सोपवण्यात आले आहे. केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठाचे कुलगुरू श्रीनिवास वरखेडी यांनी हे हस्तलिखित नृपेंद्र मिश्रा यांच्याकडे सुपूर्द केले..अयोध्येसाठी याचे ऐतिहासिक महत्त्वअयोध्येला रामायण वारशाचे जागतिक केंद्र (Global Ramayana Heritage Hub) बनवण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. जगभरातील विद्वान, इतिहासकार आणि रामभक्त यांच्यासाठी हे हस्तलिखित अभ्यासाचा एक मोठा विषय ठरणार आहे. अयोध्येच्या पवित्र भूमीत हे रामायण सुरक्षित राहिल्यामुळे पुढच्या अनेक पिढ्यांना आपली मूळ संस्कृती जवळून पाहता येईल..Marathi Literature : 'श्यामची आई' ते प्रगल्भ कविता: वाचनाने समृद्ध झालेलं एक अष्टपैलू आयुष्य.२३३ वर्षांपूर्वी ज्या शाईने आणि ज्या भावनेने हे रामायण लिहिले गेले असेल, ती ऊर्जा आजही या हस्तलिखितामध्ये जाणवते. अयोध्येत श्रीराम मंदिराच्या निर्माणासोबतच अशा दुर्मिळ ग्रंथांचे आगमन होणे, हे सांस्कृतिक पुनरुज्जीवनाचे लक्षण आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.