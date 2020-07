राम मंदिर भूमिपूजनाचा कार्यक्रम घरबसल्या पाहायला मिळणार

नवी दिल्ली : राम मंदिर भूमिपूजनाचा कार्यक्रम घरबसल्या पाहायल मिळणार आहे. अयोध्येतील राम मंदिराच्या उभारणीला सुरूवात होणार असून, ५ ऑगस्ट रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते भूमिपूजन केलं जाणार आहे. परंतु, देशात कोरोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात वाढत असून या कार्यक्रमासाठी विशेष तयारी सुरू असून या कार्यक्रमाचं अयोध्येतून थेट प्रक्षेपण डीडी नॅशनल वृत्तवाहिनीवरून केलं जाणार आहे.

ताज्या बातम्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे अॅप

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

विश्व हिंदू परिषदेचे नेते विनोद बन्सल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ५ ऑगस्ट रोजी अयोध्येत असतील आणि संत, विश्वस्त व इतर मान्यवरांच्या उपस्थितीत प्रभू रामचंद्रांच्या मंदिरासाठी पूजा करतील, असं म्हटलं आहे.

या कार्यक्रमाविषयी श्री राम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टनं कार्यक्रमाच्या थेट प्रक्षेपणाविषयी ट्विट केलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र ज्या दिवशी राम मंदिराच्या भूमिपूजनासाठी अयोध्येत असतील, तो स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील ऐतिहासिक क्षण असेल. या कार्यक्रमाचं थेट प्रक्षेपण दूरदर्शनवरून केलं जाणार आहे. त्याचबरोबर इतर वाहिन्याही कार्यक्रमाचं प्रक्षेपण करणार आहेत, असं श्री राम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टनं म्हटलं आहे.

The day PM @narendramodi ji will be in Ayodhya to inaugurate the construction of Shri Ram Janmbhoomi Mandir, it will be the most historic moment in the history of independent India. The event will be telecasted LIVE on Doordarshan. Other channels will also broadcast the telecast.

— Shri Ram Janmbhoomi Teerth Kshetra (@ShriRamTeerth) July 25, 2020