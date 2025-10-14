Ayodhya Deepotsav 2025: घरबसल्या प्रभू राम, सीता, लक्ष्मणाच्या नावाने अयोध्येत प्रज्वलित करा दिवे; फक्त करा हे ऑनलाइन काम

अयोध्या: दीपोत्सव २०२५ च्या भव्य आयोजनाची तयारी आता अंतिम टप्प्यात आहे. यंदा २६ लाखाहून अधिक दिवे प्रज्वलित करून आणि २,१०० भाविकांची सामूहिक महाआरती आयोजित करून दोन नवे विश्वविक्रम करण्याचा प्रशासनाचा संकल्प आहे.या सोहळ्याची माहिती देताना पर्यटन आणि संस्कृती मंत्री जयवीर सिंह यांनी सांगितले की, जे भाविक या सोहळ्यासाठी अयोध्येत येऊ शकत नाहीत, त्यांच्यासाठी 'एक दिया राम के नाम' हा डिजिटल उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे..तीन आकर्षक 'पॅकेज' आणि ऑनलाइन नोंदणीश्री अयोध्याजी तीर्थ विकास परिषदेने (Ayodhya Teerth Vikas Parishad) हा ऑनलाइन उपक्रम सुरू केला आहे. भाविक ऑनलाइन नोंदणी करून तीन आकर्षक पॅकेज निवडू शकतात:‘राम ज्योति’ (₹2,100), ‘सीता ज्योति’ (₹1,100) आणि ‘लक्ष्मण ज्योति’ (₹501) या तीन पॅकेजमधून श्रद्धाळूंना निवड करता येणार आहे. प्रत्येक पॅकेजमध्ये रोळी, सरयू जल, अयोध्या रज, मिश्री, रक्षा सूत्र आणि हनुमानगढीचे लाडू यांसारख्या धार्मिक वस्तूंचा समावेश आहे.भाविकांना https://www.divyaayodhya.com/ या संकेतस्थळावर जाऊन या सेवेसाठी नोंदणी करता येईल..अयोध्या नगरीत २२ आकर्षक चित्ररथांची तयारीशरयू नदीच्या काठावर, राम की पैडी येथे होणाऱ्या दीपोत्सवात प्रदेशाचा विकास आणि भारतीय संस्कृतीचे दर्शन घडवणारे जीवंत चित्ररथ (झाकी) तयार केले जात आहेत.पर्यटन आणि संस्कृती विभाग रामायणातील सातही कांडांवर आधारित चित्ररथ सादर करणार आहे. यामध्ये बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड आणि उत्तरकांड यांवर आधारित देखावे असतील.जिल्हा माहिती अधिकारी संतोष कुमार द्विवेदी यांनी सांगितले की, माहिती विभागाचे १५ चित्ररथ मुख्यमंत्री योगी सरकारच्या विकासकामांचे प्रदर्शन करतील. यामध्ये पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य, पर्यटन आणि सांस्कृतिक विकासातील सरकारी यश रचनात्मक पद्धतीने दाखवले जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.