Ayodhya Deepotsav 2026: अयोध्येतील दीपोत्सवाची तयारी अंतिम टप्प्यात; ५६ घाटांवर १२ लाख दिव्यांची सजावट

अयोध्या : अयोध्येतील दीपोत्सव २०२६ च्या तयारीला वेग आला असून, राम की पैडीसह सरयू नदीच्या काठावरील ५६ घाटांवर १२ लाख दिव्यांची सजावट करण्यात आली आहे. या कामासाठी आतापर्यंत सुमारे २५ हजार स्वयंसेवकांनी सहभाग घेतला आहे. शुक्रवारी उर्वरित काम पूर्ण करण्यासाठी एकूण ३५ हजार स्वयंसेवक एकाच वेळी घाटांवर उतरतील..दीपोत्सवाच्या तयारीसाठी अवध विद्यापीठ आणि प्रशासनाने मोठी व्यवस्थापन यंत्रणा उभारली आहे. स्वयंसेवकांचे नियोजन आणि घाटांवरील कामकाज सुरळीत पार पाडण्यासाठी ९०० घाट समन्वयक, ११२ घाट प्रभारी आणि २७ पर्यवेक्षक तैनात करण्यात आले आहेत.‘चौक पूर्णा’ नक्षीकाम ७० हजार दिव्यांनी उजळणारदीपोत्सवासाठी घाटांवर पारंपरिक ‘चौक पूर्णा’ नक्षीकाम तयार करण्यात आले आहे. या नक्षीकामाचे रेखाटन आणि रंगकाम पूर्ण झाले असून, शुक्रवारी त्यावर ७० हजार दिव्यांची मांडणी केली जाणार आहे. त्यामुळे दीपोत्सवातील हे विशेष आकर्षण ठरणार आहे..केंद्रीय नियंत्रण कक्षातून कामकाजावर लक्षघाटांवरील कामाचे नियोजन आणि देखरेख करण्यासाठी केंद्रीय नियंत्रण कक्षाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. दीपोत्सवाचे नोडल प्रभारी प्रा. एस. एस. मिश्र यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या कक्षातून सर्व ५६ घाटांवरील कामकाजावर लक्ष ठेवले जात आहे. दिवे, तेल आणि वाती यांची उपलब्धता तसेच स्वयंसेवकांच्या कामाचे नियोजन यावरही देखरेख केली जात आहे..कुलगुरूंकडून घाटांची पाहणीअवध विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. बिजेंद्र सिंह यांनी गुरुवारी सरयू नदीच्या काठावरील घाटांची प्रत्यक्ष पाहणी केली. यावेळी त्यांनी दिव्यांची मांडणी, सुरक्षा व्यवस्था आणि स्वयंसेवकांसाठी उपलब्ध सुविधांचा आढावा घेतला. तसेच आढळलेल्या त्रुटी तातडीने दूर करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.दीपोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर घाटांवरील सजावटीचे अंतिम काम शुक्रवारी पूर्ण केले जाणार आहे. त्यासाठी ३५ हजार स्वयंसेवक एकाच वेळी सहभागी होणार असून, प्रशासन आणि विद्यापीठाकडून संपूर्ण तयारीवर लक्ष ठेवले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.