UP: दीपोत्सवला अयोध्या नगरीत अवतरणार भगवान श्रीराम; रामायण थीमवर आधारित वॅक्स म्युझियमचे CM योगींच्या हस्ते उद्घाटन!

उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या वर्षीच्या दीपोत्सव समारंभात अयोध्येला आणखी एक अनोखी भेट देणार आहेत. रामायण थीमवर आधारित जगातील पहिल्या मेणाच्या संग्रहालयाचे (Wax Museum) उद्घाटन त्यांच्या हस्ते होणार आहे.हे संग्रहालय चौदा कोसी परिक्रमा मार्गावर, काशीराम कॉलनीसमोर उभारले आहे. हे ठिकाण त्रेता युगातील दिव्य वातावरणाची अनुभूती देणारे असून, ते लवकरच श्रद्धा आणि जागतिक पर्यटनाचे मोठे केंद्र बनेल..६ कोटी रुपये खर्चून साकारली ५० पात्रे९,८५० चौरस फूट परिसरात पसरलेले आणि सुमारे ६ कोटी रुपये खर्चून उभारलेले हे संग्रहालय पूर्णपणे वातानुकूलित (Air-conditioned) आहे.या संग्रहालयात रामायणातील विविध पात्रांचे ५० हुबेहूब मेणाचे पुतळे (Wax Statues) आहेत..या पुतळ्यांच्या माध्यमातून महाकाव्यातील मुख्य प्रसंग अतिशय प्रभावीपणे दर्शवले गेले आहेत. एका वेळी केवळ १०० पर्यटकांनाच आत प्रवेश दिला जाईल.दक्षिण भारतीय स्थापत्यशैली: दक्षिण भारतीय स्थापत्यशैलीत बांधलेले हे दोन मजली संग्रहालय रामायणाला जिवंत करते..UP: सीएम योगींची गर्जना! मुलींच्या सुरक्षेशी खेळ केला, तर पुढच्या चौकात यमराज तयार उज्ज्वला योजनेतून महिलांना मोठं गिफ्ट.बालपणीचे दृश्यतळमजल्यावर भगवान रामाचे बालपण ते सीतेचा स्वयंवरपर्यंतचे प्रसंग साकारले आहेत.वनवास आणि युद्ध: पहिल्या मजल्यावर भगवान रामाचा वनवास, लंका दहन आणि राम-रावण युद्धाचे दृश्य दाखवण्यात आले आहे.बारीक कलाकुसर: प्रत्येक पुतळ्यासाठी विशेष प्रकाश व्यवस्था, वेशभूषा, चेहऱ्यावरील हावभाव आणि मुद्रा अशा अत्यंत वास्तववादी (Realistic) बारकाव्यांकडे लक्ष देण्यात आले आहे..केरळच्या कंपनीने केले निर्माणदीपोत्सव २०२५ च्या या भव्य समारंभात मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हे आगळेवेगळे संग्रहालय अयोध्या आणि जगातील लोकांसाठी समर्पित करतील. महानगरपालिकेच्या सहकार्याने हा प्रकल्प चालवला जात आहे..नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार यांनी सांगितले की, संग्रहालयाच्या महसुलापैकी १२ टक्के रक्कम थेट महानगरपालिकेला मिळेल, ज्यामुळे अयोध्येच्या विकासाला हातभार लागेल. या संग्रहालयाची निर्मिती केरळच्या एका कंपनीने केली आहे. .कंपनीचे प्रमुख सुनील यांनी सांगितले, "आम्ही यापूर्वी लोणावळा (महाराष्ट्र) आणि तिरुवनंतपुरम (केरळ) येथे सेलिब्रिटी मेणाचे संग्रहालय बनवले होते. पण अयोध्येतील हे रामायण संग्रहालय खरोखरच अद्वितीय आहे. आम्ही रामायणातील ५० पात्रांना इतक्या बारीक तपशिलांसह कोरले आहे की, पर्यटकांना जणू आपण त्रेता युगातच आलो आहोत, असे वाटेल.".