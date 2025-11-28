अयोध्या ठरली युपीचे 'ग्रोथ इंजिन': योगी सरकारच्या धोरणांमुळे पर्यटन आणि व्यवसायात जबरदस्त वाढ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या दूरदृष्टीच्या विकास धोरणांनी “अयोध्या ब्रँड” ला जगभर ओळख मिळवून दिली आहे. श्रीराम मंदिराच्या शिखरावर झालेले ध्वजारोहण आणि शहरातील जलद विकास पाहून लोक थक्क झाले आहेत. पर्यटन, गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत अयोध्या आज अनेक मोठ्या धार्मिक स्थळांना मागे टाकून पुढे निघाली आहे..जगभरात घुमतोय 'अयोध्या ब्रँड'मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी धार्मिक स्थळांना आर्थिक केंद्र म्हणून विकसित करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे आणि अयोध्या हे त्याचे सर्वात मोठे उदाहरण ठरत आहे. श्रीराम मंदिर बांधल्यानंतर पर्यटकांची संख्या चार ते पाच पटीने वाढली आहे.जानेवारी ते जून २०२५ या सहा महिन्यांच्या कालावधीत सुमारे २३ कोटी लोकांनी रामनगरीला भेट दिली. चालू वर्षाच्या अखेरीस ही संख्या ५० कोटींपर्यंत पोहोचेल असा अंदाज आहे. अमेरिका, युरोप, रशियासह अनेक देशांमधून परदेशी पर्यटक मोठ्या संख्येने अयोध्येत येत आहेत..विश्वस्तरीय सुविधांमुळे बदलले अयोध्येचे चित्रआज अयोध्येची प्रतिमा पूर्णपणे बदलली आहे. स्वच्छ आणि रुंद रस्ते, संस्कृतीने नटलेल्या कलाकृती, भव्य राम पथ आणि धर्म पथ, दिव्य कुंड, प्राचीन मंदिरे आणि आंतरराष्ट्रीय स्तराच्या हॉस्पिटॅलिटी सुविधा अयोध्येचा नवीन चेहरा दर्शवत आहेत.पूर्वी रिकामे असणारे येथील हॉटेल्स आता ९०% पर्यंत भरलेले असतात. छोटे हॉटेल्स देखील दररोज ४० ते ५० हजार रुपये कमवत आहेत. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी अयोध्येला तिचे जुने गौरवशाली रूप आणि एक नवीन ओळख मिळवून दिली आहे..युपीच्या अर्थव्यवस्थेत अयोध्येचे मोठे योगदानअयोध्येचा विकास २०२० पासून वेगाने सुरू झाला. मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार सर्व विभागांनी शहराच्या विकासाला प्राधान्य दिले. परिणामी, रस्ते, ड्रेनेज सिस्टीम, वाहतूक व्यवस्थापन, रेल्वे स्टेशन, बस स्टेशन आणि आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला विश्वस्तरीय रूप देण्यात आले..पर्यटकांची वाढती संख्या शहराच्या अर्थव्यवस्थेला मजबूत करत आहे. आज अयोध्या उत्तर प्रदेशच्या जीएसडीपीमध्ये (GSDP) सुमारे १.५% योगदान देत आहे. येत्या काही वर्षांत येथील वार्षिक व्यवसाय ४ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे.मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी २०२९ पर्यंत उत्तर प्रदेशला वन ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्याचा संकल्प केला आहे आणि या संकल्पात अयोध्येचे योगदान निर्णायक ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.