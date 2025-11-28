देश

अयोध्या ठरली युपीचे 'ग्रोथ इंजिन': योगी सरकारच्या धोरणांमुळे पर्यटन आणि व्यवसायात जबरदस्त वाढ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या दूरदृष्टीच्या विकास धोरणांनी “अयोध्या ब्रँड” ला जगभर ओळख मिळवून दिली.
pm narendra modi and cm yogi adityanath

pm narendra modi and cm yogi adityanath

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या दूरदृष्टीच्या विकास धोरणांनी “अयोध्या ब्रँड” ला जगभर ओळख मिळवून दिली आहे. श्रीराम मंदिराच्या शिखरावर झालेले ध्वजारोहण आणि शहरातील जलद विकास पाहून लोक थक्क झाले आहेत. पर्यटन, गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत अयोध्या आज अनेक मोठ्या धार्मिक स्थळांना मागे टाकून पुढे निघाली आहे.

Loading content, please wait...
Ayodhya
Business
Development
CM Yogi Adityanath
PM Narendra Modi
Branding
Tourism
Economic Growth in Uttar Pradesh

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com