Kulhad Dahi Jalebi: अयोध्येची ‘कुल्हड दही-जलेबी’ खाल्ली का? ७० वर्षांची परंपरा, २० रुपयांत मिळतो ‘स्वर्गीय’ स्वाद!

भारतामध्ये सकाळच्या नाश्त्यासाठी अनेक पदार्थ प्रसिद्ध आहेत, पण 'दही-जलेबी' आणि ती सुद्धा मातीच्या 'कुल्हड' मध्ये खाण्याची मजा काही औरच असते. जर तुम्हाला विचारलं की कुल्हड दही-जलेबीसाठी भारतातील सर्वात प्रसिद्ध जिल्हा कोणता? तर त्याचं उत्तर आहे उत्तर प्रदेशातील अयोध्या..आज देखील अयोध्येतील राम की पैडी आणि हनुमान गढीच्या परिसरात भाविकांची पहिली पसंती या खास नाश्त्याला मिळत आहे. अयोध्येच्या या प्रसिद्ध चवीबद्दलची रंजक माहिती खालीलप्रमाणे आहे:'मौर्य स्वीट्स': स्वादाचे माहेरघरअयोध्येत अनेक ठिकाणी दही-जलेबी मिळते, पण 'मौर्य स्वीट्स स्टोअर' (Maurya Sweets Store) हे नाव सर्वात आघाडीवर आहे. हे दुकान राम की पैडीपासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या तुलसी उद्यानाजवळ आहे.याची सुरुवात सुमारे ७० वर्षांपूर्वी स्वर्गीय भरत मौर्य यांनी केली होती. आज त्यांची तिसरी पिढी हा वारसा समर्थपणे चालवत आहे..चव आणि आरोग्य यांचा संगमकुल्हड दही-जलेबी केवळ जिभेचे चोचले पुरवत नाही, तर ती आरोग्यासाठीही उत्तम मानली जाते. येथे दररोज सकाळी ७ ते रात्री १० पर्यंत ताजी जिलेबी उपलब्ध असते. दिवसाला सुमारे १०० किलो जिलेबीची विक्री येथे होते.मातीच्या कुल्हडमध्ये ठेवलेले थंडगार दही पचनसंस्थेसाठी उत्तम असते, तर गरमागरम जिलेबी शरीराला त्वरित ऊर्जा (Energy) देते..अवघ्या २० रुपयांत 'शाही' नाश्ताअयोध्येच्या या प्रसिद्ध दही-जलेबीची किंमत सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी आहे. एका कुल्हड दही-जलेबीची किंमत सुमारे २० रुपये आहे. यामुळेच स्थानिक नागरिकांपासून ते परदेशी पर्यटकांपर्यंत सर्वजण यावर ताव मारताना दिसतात..राष्ट्रीय स्तरावर ओळखअयोध्येच्या या दही-जलेबीने केवळ उत्तर प्रदेशातच नाही, तर नॅशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिव्हल सारख्या मोठ्या स्पर्धांमध्येही आपली छाप पाडली आहे. आज हे व्यंजन अयोध्येच्या सांस्कृतिक आणि खाद्य परंपरेचे एक महत्त्वाचे प्रतीक बनले आहे..अयोध्येला भेट देणाऱ्यांसाठी खास टिपजर तुम्ही रामललाच्या दर्शनासाठी अयोध्येत जात असाल, तर सकाळी राम की पैडीवर फिरल्यानंतर येथील कुल्हड दही-जलेबीचा आस्वाद नक्की घ्या. मातीचा सुगंध आणि जिलेबीचा गोडवा तुमचा दिवस आनंददायी करेल.