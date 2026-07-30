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Ayodhya Sawan Jhulotsav: अयोध्येतील राम-सीता झोपाळ्यावर! झुलनोत्सवामागची कथा तुम्हाला माहीत आहे का? जाणून घ्या खास परंपरा

श्रावणात अयोध्येत रंगलेल्या झुलनोत्सवात राम-सीता झोपाळ्यावर विराजमान; त्रेतायुगीन परंपरेशी जोडलेली मणि पर्वताची पौराणिक कथा पुन्हा उजाळ्यात
The centuries-old festival is associated with the legend of Mani Parvat and is celebrated in more than 5,000 temples across Ayodhya.

The centuries-old festival is associated with the legend of Mani Parvat and is celebrated in more than 5,000 temples across Ayodhya.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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श्रावण महिना सुरू होताच प्रभू श्रीरामाची नगरी अयोध्या पुन्हा एकदा उत्सवाच्या रंगात न्हाऊन निघाली आहे. अयोध्येतील ऐतिहासिक रंगमहल मंदिरापासून प्रसिद्ध झुलनोत्सवाला सुरुवात झाली आहे. सायंकाळी आरतीनंतर प्रभू श्रीराम आणि माता सीता यांच्या मूर्ती सुंदर सजवलेल्या झुल्यावर विराजमान करण्यात आल्या.

या काळात अयोध्येतील मंदिरांमध्ये दररोज विविध धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम होत आहेत. त्यामुळे संपूर्ण शहरात भक्तीमय वातावरण पाहायला मिळत आहे.

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