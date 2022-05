ताजमहालमध्ये पूजा करण्यासाठी निघाले अयोध्येतील महंत!

By

आग्र्याच्या जगप्रसिद्ध ताजमहालमध्ये भगवान शंकराची पूजाअर्चा करण्याची घोषणा अयोध्येतील महंत परमहंस दास यांनी केली होती, त्यासाठी मंगळवारी ते आग्र्याकडे रवाना झाले. पण पोलिसांनी त्यांना रस्त्यातच अडवलं. महंत दास यांचं म्हणणं आहे की, ताजमहाल हा तेजोमहल आहे. (Ayodhya mahant Paramsans Das going to worship at Agra Taj Mahal)

हेही वाचा: राज ठाकरेंवर आज कारवाई होणार? मनसेची संतप्त प्रतिक्रिया

महंत परमहंस दास २६ एप्रिल रोजी आग्र्याला गेले होते. यावेळी त्यांनी ताजमहालात नियमबाह्य प्रवेश केल्यानं त्यांना तिथं रोखण्यात आलं. यावर तपस्वी छावणीचे महंत असलेल्या दास यांनी आपल्या अंगातील भगवी वस्त्रं आणि धर्म दंडामुळं ताजमहालात जाण्यापासून रोखण्यात आलं. तसेच मुस्लिमांच्या इशाऱ्यावर ताजमहालाच्या सुरक्षा रक्षकांनी आपल्याला वाईट वागणूक दिली. यावेळी आमच्या सहकाऱ्यांकडील फोन हिसकावून घेत त्यातील फोटो आणि व्हिडिओ देखील डिलीट करण्याचा आरोप त्यांनी केला होता.

हेही वाचा: राहुल गांधी नाईटक्लबमध्ये काय करतायत? काँग्रेसने दिलं उत्तर

महंत यांच्या आरोपांवर स्पष्टीकरण देताना भारतीय पुरातत्व विभागाचे अधीक्षक राजकुमार पटेल यांनी म्हटलं की, सुरक्षा चौकशीत महंत यांना धर्मदंड लॉकरमध्ये ठेऊन पुन्हा घेऊन जण्यास सांगण्यात आलं होतं. पण त्यांनी हे मान्य केलं नाही, ते तातडीनं परत निघाले. त्यांच्या कपड्यांवर कुठलाही आक्षेप नव्हता. कोणत्याही रंगाचे कपडे परिधान करुन ताजमहालमध्ये प्रवेश केला जाऊ शकतो.

ताजमहालात धार्मिक आणि प्रसिद्धी कार्यक्रमांना बंदी

नियमानुसार, ताजमहालमध्ये कोणत्याही प्रकारची धार्मिक आणि प्रसिद्धी विषयक कार्यक्रमांना परवानगी दिली जात नाही. केवळ शुक्रवारी आणि ईदच्या दिवशीच इथल्या मशीदीमध्ये नमाज पठण केलं जात. शहाजहॉंचा ऊरुस असतो तेव्हा तीन दिवस या ठिकाणी प्रार्थनांचे कार्यक्रम होतात. आजच्या ईदच्या दिवशी दोन तासांसाठी इथं विनामुल्य प्रवेश आहे.