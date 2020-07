राम मंदिराच्या भूमीपूजनाची तारीख ठरली? वाचा सविस्तर बातमी

अयोध्या - अयोध्येत राम मंदिराच्या बांधकामाला लवकरच सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. मंदिराच्या भूमी पूजनाचा कार्यक्रम ऑगस्ट महिन्याच्या पाच तारखेला होईल अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. या कार्यक्रमासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित राहणार का याबाबत सस्पेन्स कायम आहे. राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टच्या अध्यक्षांचे उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास यांनी सांगितलं होतं की, ट्रस्टचे अध्यक्ष गोपाल दास यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून भूमी पूजनासाठी आमंत्रण दिलं आहे. मात्र पंतप्रधान उपस्थित राहणार की नाही याबद्दल कोणतीच अधित माहिती देण्यात आलेली नाही.

महंत कमल नयन दास यांनी आधीच सांगितलं होतं की, श्रावण महिन्यात राम मंदिराच्या उभारणीसाठी भूमी पूजन करण्याचा ट्रस्टचा मानस आहे. तरीही मंदिराच्या प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात कधी होणार हे ठरवलेलं नाही. याचा निर्णय शनिवारी दुपारी होणाऱ्या बैठकीत घेतला जाईल. मंदिर निर्मिती समितीचे अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा या बैठकीला उपस्थित असणार आहे.

Lucknow: The second meeting of Ram Janmabhoomi Teertha Kshetra Trust is underway at Circuit House. Additional Chief Secretary, Home Department Awanish K Awasthi is also present. pic.twitter.com/1aERiLsYpr

— ANI UP (@ANINewsUP) July 18, 2020