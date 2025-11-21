Ayodhya Smart City: काय आहे अयोध्या महायोजना : सुरक्षा, सोलर आणि स्मार्टनेसचा नवा 'चक्रव्यूह' मॉडेल!

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या धोरणांचा परिणाम म्हणून अयोध्या नगरी आता स्मार्ट सिटी बनत आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली, लवकरच होणाऱ्या ध्वजारोहण समारंभाआधीच अयोध्या शहराला स्मार्ट सिटीमध्ये रूपांतरित केले जात आहे. अयोध्या महायोजना २०२१ अंतर्गत, अयोध्या शहराला सुरक्षा, हरित ऊर्जा (Green Energy) आणि आधुनिक तंत्रज्ञान यांचा संगम साधत नवा आकार दिला जात आहे..१. 'स्मार्ट सिटी' बनत आहे अयोध्याअयोध्याला तिची 'सूर्यनगरी' ही जुनी ओळख परत मिळावी यासाठी धार्मिक वारसा, आधुनिक तंत्रज्ञान, हरित ऊर्जा आणि शाश्वत शहरी विकासाचा मेळ घातला जात आहे.• सुरक्षा चक्रव्यूह: शहरात १२०० सीसीटीव्ही कॅमेरे लावले जात आहेत, ज्यामुळे संशयित लोक आणि गतिविधींवर बारीक नजर ठेवता येईल आणि शहर पूर्णपणे सुरक्षित होईल.• अव्वल स्थान: उत्तर प्रदेशातील १७ स्मार्ट शहरांच्या क्रमवारीत अयोध्याने पहिले स्थान पटकावले आहे.• नव-अयोध्या: नव्य अयोध्या योजनेअंतर्गत ५५० एकरमध्ये ही हायटेक टाउनशिप विकसित होत आहे..LinkedIn Workforce Survey: एआयमुळे बदलतंय मुंबईचं बिझनेस लँडस्केप, लिंक्डइनच्या सर्व्हेत समोर आले धक्कादायक आकडे.२. ग्रीनफील्ड टाउनशिप प्रकल्पअयोध्याला ग्रीनफील्ड टाउनशिप प्रकल्पाअंतर्गत विकसित केले जात आहे, जिथे आधुनिकता आणि पर्यावरण या दोहोंना समान महत्त्व दिले जात आहे.या टाउनशिपमध्ये अंडरग्राउंड ड्रेनेज (भूगर्भात गटार व्यवस्था), इलेक्ट्रिकल डक्ट (विजेच्या तारांसाठी भूगर्भात रस्ते) यांसारख्या अत्याधुनिक संरचनांवर २१८ कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत.२०० एकरचा हरित क्षेत्र, सुपर-स्पेशालिटी मेडिकल सेंटर, हायटेक पार्क आणि वेलनेस हब विकसित केले जात आहेत, ज्यामुळे हे शहर पर्यावरण-अनुकूल बनेल..३. अयोध्या बनेल 'सोलर सिटी'अयोध्याला सोलर सिटी (सौर ऊर्जा आधारित शहर) बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, जेणेकरून प्राचीन वैभवाचे दर्शन घडेल आणि पर्यावरणाचे रक्षण होईल.उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा धोरण-२०२२ अंतर्गत अयोध्याला मॉडेल सोलर सिटी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.एनटीपीसी (NTPC) ग्रीन एनर्जी लिमिटेडद्वारे सरयू नदीच्या किनारी ४० मेगावॉट क्षमतेचा सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारला गेला आहे. हा प्रकल्प शहराच्या एकूण विजेच्या मागणीपैकी २५-३०% गरज पूर्ण करत आहे..Mumbai Local: मुंबई लोकलची सेवा कोलमडली! तांत्रिक बिघाडामुळे अनेक गाड्या खोळंबल्या, प्रवाशांना मनस्ताप.अयोध्या विकास प्राधिकरणाने (ADA) स्थापन केलेल्या 'ग्रीन फंड'च्या माध्यमातून ७५ ठिकाणी १५,००० हून अधिक वृक्षारोपण केले जाईल, ज्यामध्ये मियावाकी तंत्रज्ञानाचा (Miyawaki Technique) वापर केला जाईल.टाटा पॉवर, रिलायन्स आणि अदानी समूह यांच्या सहकार्याने १३ सार्वजनिक ठिकाणी ईव्ही चार्जिंग स्टेशन (EV Charging Stations) स्थापित करण्याचे काम वेगाने सुरू आहे.या सर्व प्रयत्नांमुळे अयोध्या आध्यात्मिक, सुरक्षित आणि ऊर्जा-स्वावलंबी नगरी म्हणून जागतिक नकाशावर आपले स्थान निश्चित करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.