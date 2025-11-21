देश

Ayodhya Smart City: काय आहे अयोध्या महायोजना : सुरक्षा, सोलर आणि स्मार्टनेसचा नवा 'चक्रव्यूह' मॉडेल!

Ayodhya Mega Project Overview: अयोध्या महायोजना अंतर्गत शहराला स्मार्ट सिटी, सुरक्षित व सौरऊर्जा आधारित नगरीमध्ये रूपांतरित केले जात आहे. हरित ऊर्जा, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि पर्यावरणपूरक विकासाचा संगम साधला जात आहे.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या धोरणांचा परिणाम म्हणून अयोध्या नगरी आता स्मार्ट सिटी बनत आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली, लवकरच होणाऱ्या ध्वजारोहण समारंभाआधीच अयोध्या शहराला स्मार्ट सिटीमध्ये रूपांतरित केले जात आहे. अयोध्या महायोजना २०२१ अंतर्गत, अयोध्या शहराला सुरक्षा, हरित ऊर्जा (Green Energy) आणि आधुनिक तंत्रज्ञान यांचा संगम साधत नवा आकार दिला जात आहे.

