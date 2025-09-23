Ayodhya Masjid: अयोध्येतल्या प्रस्तावित मशिदीचा प्लॅन फेटाळला; सुप्रीम कोर्टाने दिले होते आदेश, नेमकं काय घडलं?

Supreme Court: अयोध्येतील राम मंदिराच्या जमिनीऐवजी इतरत्र मशीद बांधण्यात येणार आहे. मात्र प्रस्तावित मशिदीचा प्लॅन अयोध्यात विकास प्राधिकारणाने फेटाळून लावला आहे. माहिती अधिकारातून ही माहिती पुढे आलेली आहे. अर्जाच्या उत्तरात विविध शासकीय विभागांकडून मिळणारे ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने मशिदीच्या ले-आऊटचा प्लॅन नामंजूर करण्यात आलेला आहे. इंग्रजी वृत्तपत्र टाईम्स ऑफ इंडियाने यासंदर्भात एक रिपोर्ट प्रकाशित केला आहे..सुप्रीम कोर्टाने ९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. त्यानुसार मशीद बांधण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाला मशीद आणि अन्य सुविधांसाठी पाच एकर जमीन मंजूर केली होती..या आदेशानुसार, २ ऑगस्ट २०२० रोजी अयोध्येचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी अनुज कुमार झा यांनी अयोध्येच्या जवळ धन्नीपूर गावात पाच एकर जमीन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाकडे हस्तांतरित केली होती. मशीद ट्रस्टने २३ जून २०२१ रोजी या जमिनीवर बांधकाम करण्यासाठी ले-आऊट प्लॅनच्या मंजुरीसाठी अर्ज केला होता..Ladki Bahin Yojana eKYC Scam Alert : सावधान! लाडकी बहीण योजनेची eKYC करताय? रिकामं होईल बँक खातं, मोठा स्कॅम समोर.नेमकी अडचण काय?माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांच्या हवाल्याने रिपोर्टमध्ये म्हटलंय की, वेगवेगळ्या सरकारी कार्यालयाच्या आवश्यक एनओसी मिळाल्या नाहीत. त्यामुळे मशिदीच्या ले-आऊट प्लॅनला मंजुरी मिळाली नाही. प्रमाणपत्रांशिवाय प्राधिकरणाने योजनेला पुढे नेण्यासाठी असमर्थता दर्शवली. अयोध्येत राम मंदिराचं काम गतीने सुरु होतं, तेव्हा या सगळ्या अडचणी येत होत्या. मंदिर आणि मशीद या दोन्ही प्रकरणाचा सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला होता.या प्रकरणी अजूनही सुन्नी सेंट्रल बोर्ड आणि मशीद ट्रस्टकडून अधिकृत स्टेटमेंट आलेलं नाही. अयोध्या विकास प्राधिकरणाने पुढच्या प्रक्रिया आणि अंदाजित वेळ, याबाबत काहीही सांगितलेलं नाही. मशीद ट्रस्टचे सचिव अतहर हुसैन यांनी या प्रकरणावर प्रतिक्रिया दिली आहे..Solapur Sina River: 'सीना नदीचे रौद्ररूप; दहा गावांचा संपर्क तुटला'; वीस गावात पुराचे पाणी.ते म्हणतात, सुप्रीम कोर्टाने मशिदीसाठी जमीन अधिग्रहीत करण्याचा आदेश दिला होता. उत्तर प्रदेश सरकारने त्याप्रमाणे भूखंड हस्तांतरित केला. परंतु सरकारच्या विभागांनी या प्रकल्पासाठी एनओसी का दिली नाही, हा प्रश्नच आहे. त्यामुळे प्राधिकरणाने मशिदीचा प्लॅन फेटाळून लावला असेल. अतहर हुसैन पुढे सांगतात की, अग्मिशमन विभागाकडून करण्यात आलेल्या क्षेत्रभेटीवेळी मशीद आणि रुग्णालयाच्या उंचीनुसार अप्रोच होणाऱ्या रस्त्याची रुंदी १२ मीटर पाहिजे. प्रत्यक्षात रस्ता ६ मीटर होता आणि मुख्य अप्रोच रस्ता केवळ ४ मीटर होता. एनओसी किंवा प्लॅन फेटाळून लावण्यासंदर्भात काहीही माहिती नसल्याचं ते सांगतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.