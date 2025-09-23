देश

Ayodhya Masjid: अयोध्येतल्या प्रस्तावित मशिदीचा प्लॅन फेटाळला; सुप्रीम कोर्टाने दिले होते आदेश, नेमकं काय घडलं?

RTI reveals that Ayodhya Development Authority rejected the mosque plan due to the lack of mandatory NOCs: माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांच्या हवाल्याने रिपोर्टमध्ये म्हटलंय की, वेगवेगळ्या सरकारी कार्यालयाच्या आवश्यक एनओसी मिळाल्या नाहीत.
संतोष कानडे
Supreme Court: अयोध्येतील राम मंदिराच्या जमिनीऐवजी इतरत्र मशीद बांधण्यात येणार आहे. मात्र प्रस्तावित मशिदीचा प्लॅन अयोध्यात विकास प्राधिकारणाने फेटाळून लावला आहे. माहिती अधिकारातून ही माहिती पुढे आलेली आहे. अर्जाच्या उत्तरात विविध शासकीय विभागांकडून मिळणारे ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने मशिदीच्या ले-आऊटचा प्लॅन नामंजूर करण्यात आलेला आहे. इंग्रजी वृत्तपत्र टाईम्स ऑफ इंडियाने यासंदर्भात एक रिपोर्ट प्रकाशित केला आहे.

Ayodhya
Babri Masjid
Ram Temple in Ayodhya

