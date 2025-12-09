Ayodhya Ram Janmabhoomi: अयोध्या श्रीराम जन्मभूमी परिसर विभागला जाणार दोन भागांत; काय आहे प्लॅन?

अयोध्या येथील श्रीराम जन्मभूमीच्या १०८ एकरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळात पसरलेला परिसर प्रथमच दोन भागांमध्ये विभाजित करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. या विभाजनासाठी संरक्षक भिंतीचे (Boundary Wall) बांधकाम सुरू करण्यात आले आहे..ही संरक्षक भिंत आद्य गुरु शंकराचार्य द्वारच्या दक्षिणेकडील बांधकाम सुरू असलेल्या ऑडिटोरियम (Auditorium) आणि गेस्ट हाऊस जवळून जाईल, जिथे श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र कार्यालयाचे बांधकाम सुरू आहे. पंचवटीच्या दहा एकर भागाला समाविष्ट करून या संपूर्ण क्षेत्राभोवती ही भिंत उभारली जाणार आहे..CM Yogi Adityanath: आमदारांपेक्षा जास्त अभ्यास करून पोहोचले सीएम योगी; 'SIR' मोहिमेवर नेत्यांच्या त्रुटी काढल्या.कार्यालयाचे स्थलांतर आणि नवीन बांधकामगोकुळ भवनच्या दिशेने या भिंतीच्या बांधकामाला सुरुवात झाली आहे. इंडिया इंजिनिअरिंग लिमिटेड (IEL) या एजन्सीने येथे पायलिंगचे काम सुरू केले आहे. हे पायलिंग जमिनीच्या पृष्ठभागापासून २० मीटर खोलीपर्यंत केले जात आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, येथे बांधकाम सुरू असलेल्या कार्यालयात भविष्यात तीर्थ क्षेत्राशी संबंधित सर्व आधिकारिक कामे (Official Works), ज्यात लेखा विभाग (Accounts Department) समाविष्ट आहे, स्थलांतरित केले जातील..या स्थलांतरामुळे, निर्माणाधीन कार्यालयाच्या प्रस्तावित तळमजला (Ground Floor) आणि पहिल्या मजल्यावर एक अतिरिक्त मजला जोडून आता ते तीन मजली करण्यात आले आहे. सध्या तीर्थ यात्री सुविधा केंद्र (PFC) आणि सुग्रीव किल्ला जवळ कार्यरत असलेले सेवा केंद्र येथे हलवले जाईल..बंद असलेला जुना मार्ग पुन्हा सुरू होणारश्रीराम जन्मभूमी परिसरात बांधकाम सुरू असलेल्या ऑडिटोरियम, गेस्ट हाऊस आणि तीर्थ क्षेत्र कार्यालयात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन रस्ता तयार करण्याची तयारी सुरू आहे. हा नवीन रस्ता टेढी बाजार ते राम जन्मभूमी पोलीस ठाणे मार्गे दुराही कुआँकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर असलेल्या गायत्री भवनच्या समोरून बनवला जाईल. ६ डिसेंबर १९९२ च्या घटनेपूर्वी हा मार्ग अत्यंत गजबजलेला संपर्क मार्ग होता..परंतु ७ जानेवारी १९९३ रोजी पारित झालेल्या अयोध्या विशेष अधिग्रहण कायद्याअंतर्गत (Acquisition Act) श्रीराम जन्मभूमी परिसर केंद्र सरकारने ताब्यात घेतला. या अधिग्रहण क्षेत्रात हा संपर्क मार्गही आला आणि बॅरिकेडिंग लावून हा रस्ता पूर्णपणे बंद करण्यात आला. गेल्या ३३ वर्षांत या रस्त्याने आपले अस्तित्व गमावले असून, तिथे झुडपे वाढली आहेत. सध्या बॅरिकेडिंग हटवण्याचे आणि झुडपांची सफाई करण्याचे काम सुरू आहे..Marathi News Updates : मुख्यमंत्री यांनी पाली येथे लग्न समारंभाला हजेरी लावली.संपूर्ण परिसराची सुरक्षा भिंतश्रीराम जन्मभूमी परिसराच्या १०८ एकरपेक्षा अधिक क्षेत्रात सुमारे ३,६०० मीटर लांबीच्या संरक्षक भिंतीचे बांधकाम स्वीकृत आहे. अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरणांनी सुसज्ज असलेल्या या सुरक्षा भिंतीचे काम सुरू करण्याची तयारी सुरू आहे. यापूर्वी संबंधित क्षेत्रातील तिन्ही स्तरांवरील बॅरिकेडिंग हटवण्याचे आणि झाडे-झुडपे साफ करण्याचे काम सुरू आहे. ईशान्य कोपऱ्यात असलेल्या विश्वामित्र आश्रमाचे जुने भवन पाडून जमीन समतल करण्यात आली असून, तेथेही भिंतीच्या बांधकामासाठी पाया खोदण्याचे काम सुरू झाले आहे. उत्खननानंतर येथेही आधी पायलिंगचे काम सुरू केले जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.