Ram Mandir Flag : श्रीराम जन्मभूमी मंदिरावर ध्वज फडकवण्याची तयारी पूर्ण; चंपत राय यांनी सांगितली कार्यक्रमाची रूपरेषा

Saffron Flag on Ram Mandir on Nov 25 : श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टचे सरचिटणीस चंपत राय यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अयोध्या येथील श्रीराम जन्मभूमी मंदिरावर बांधकाम पूर्ण झाल्याचे प्रतीक म्हणून २५ नोव्हेंबर रोजी सुमारे १९० फूट उंचीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या हस्ते भगवा ध्वज फडकवण्यात येणार आहे.
Saffron Flag on Ram Mandir on Nov 25

सकाळ वृत्तसेवा
श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टचे सरचिटणीस चंपत राय यांनी माहिती दिली की, २५ नोव्हेंबर रोजी अयोध्येतील श्रीराम जन्मभूमी मंदिरावर भगवा ध्वज फडकवला जाईल. हा ध्वज मंदिर बांधकाम पूर्ण झाल्याचे प्रतीक असेल. हा ध्वज जमिनीपासून सुमारे १९० फूट उंचीवर फडकवण्यात येणार आहे.

