Ram Mandir Flag : श्रीराम जन्मभूमी मंदिरावर ध्वज फडकवण्याची तयारी पूर्ण; चंपत राय यांनी सांगितली कार्यक्रमाची रूपरेषा

श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टचे सरचिटणीस चंपत राय यांनी माहिती दिली की, २५ नोव्हेंबर रोजी अयोध्येतील श्रीराम जन्मभूमी मंदिरावर भगवा ध्वज फडकवला जाईल. हा ध्वज मंदिर बांधकाम पूर्ण झाल्याचे प्रतीक असेल. हा ध्वज जमिनीपासून सुमारे १९० फूट उंचीवर फडकवण्यात येणार आहे..पंतप्रधान मोदी आणि मोहन भागवत करणार ध्वजारोहणचंपत राय यांनी सांगितले की, या ध्वजारोहण सोहळ्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (RSS) सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत हे स्वतः ध्वजारोहण करतील. या ऐतिहासिक क्षणी उत्तर प्रदेशच्या राज्यपाल आनंदी बेन पटेल आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचीही उपस्थिती असेल. हा कार्यक्रम प्रामुख्याने पूर्व उत्तर प्रदेशावर केंद्रित ठेवण्यात आला आहे..Nashik Crime : पेट्रोल पंपावर 'तलवार' घेऊन गोंधळ! फाटकी नोट न घेतल्याने दुचाकीस्वारावर जीवघेणा हल्ला.भाविकांसाठी मार्गदर्शक सूचनासरचिटणीस चंपत राय यांनी सर्व निमंत्रित पाहुण्यांना २४ नोव्हेंबरच्या संध्याकाळपर्यंत अयोध्येत पोहोचण्याची विनंती केली आहे.प्रवेश वेळ: २५ नोव्हेंबर रोजी सकाळी ८ वाजल्यापासून मंदिर परिसरात प्रवेश सुरू होईल आणि ९ वाजल्यानंतर प्रवेश बंद केला जाईल.कार्यक्रमाची वेळ: ध्वजारोहणाचा कार्यक्रम दुपारी २ वाजेपर्यंत पूर्ण होईल.उपस्थिती: सुमारे सहा हजार निमंत्रित पाहुणे निर्धारित रांगेत राहून दर्शन घेतील.विवाह पंचमीनिमित्त राम विवाह उत्सव २५ नोव्हेंबर रोजी विवाह पंचमी देखील आहे, त्यामुळे संपूर्ण अयोध्येत राम विवाह उत्सव साजरा केला जाणार आहे. सुमारे १२ ते १५ ठिकाणी भगवान रामाची मिरवणूक काढली जाईल. चंपत राय यांनी विनंती केली की, ध्वजारोहण कार्यक्रमात अडथळा येऊ नये यासाठी मिरवणूक सायंकाळी ४ वाजल्यानंतर काढण्यात यावी..ऐतिहासिक आणि गौरवाचा क्षणकार्यक्रमासाठी येणाऱ्या निमंत्रित पाहुण्यांच्या निवास आणि राहण्याची व्यवस्था श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टतर्फे केली जात आहे. बाहेरून येणारे सेवक, कार्यकर्ते आणि विशेष पाहुणे आराम करू शकतील यासाठी आतापर्यंत १६०० खोल्या बुक करण्यात आल्या आहेत.२५ नोव्हेंबर रोजी राम जन्मभूमी परिसरात सामान्य दर्शनाची परवानगी नसेल. हा दिवस विशेषतः ध्वजारोहण आणि निमंत्रित पाहुण्यांच्या दर्शनासाठी निश्चित करण्यात आला आहे.रामललाच्या मंदिरावर भगवा ध्वज फडकवण्याचा हा क्षण केवळ मंदिराचे बांधकाम पूर्ण झाल्याचे प्रतीक नाही, तर संपूर्ण देशासाठी आस्था आणि अभिमानाचा क्षण असेल, जो भारताची सांस्कृतिक ओळख दर्शवेल..