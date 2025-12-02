Ayodhya Ram Mandir: अयोध्या राम मंदिरात चार दिवसांत पावणेपाच लाख भाविकांनी घेतले 'धर्म ध्वजेचे' दर्शन

अयोध्या राम जन्मभूमीवर नव्याने बांधलेल्या भव्य आणि दिव्य राम मंदिराची पूर्णता आणि त्याच्या सुवर्ण शिखरावर फडकणाऱ्या धर्म ध्वजेचे दर्शन घेण्यासाठी रामभक्तांमध्ये मोठी उत्सुकता दिसून येत आहे..ध्वजारोहणाच्या दुसऱ्या दिवसापासून सुरू झालेली भाविकांच्या मोठ्या संख्येची ही गर्दी चार दिवसानंतरही कायम आहे. २५ नोव्हेंबरनंतर आतापर्यंत सुमारे ४ लाख ८३ हजार भाविकांनी रामललासोबतच या धर्म ध्वजेचेही दर्शन घेतले आहे. मंदिरात येणारा प्रत्येक भक्त आता मंदिराच्या आवारात प्रवेश करण्यापूर्वी सुवर्ण शिखराला प्रणाम करायला विसरत नाहीये..ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदाररामजन्मभूमी परिसरातील मंदिरांचे बांधकाम पूर्ण झाल्यावर आयोजित केलेल्या भव्य सोहळ्यादरम्यान, २५ नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राम मंदिराच्या १९१ फूट उंच सुवर्णमंडित मुख्य शिखरावर धर्म ध्वजेचे आरोहण केले होते. असंख्य रामभक्त या अपूर्व क्षणाचे साक्षीदार झाले. काहींना हे प्रत्यक्ष पाहण्याची संधी मिळाली, तर अनेकांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून हा क्षण आपल्या हृदयात जपला..धार्मिक दृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या या ध्वजारोहण उत्सवाची लोकप्रियता आजही इंटरनेट मीडियाच्या विविध माध्यमांवर कायम आहे. आता राम मंदिराचे बांधकाम पूर्ण झाले असून, त्यावर सनातन पताकाही फडकू लागली आहे, त्यामुळे प्रत्येकजण त्याचे प्रत्यक्ष दर्शन घेण्यासाठी उत्सुक दिसत आहे..दिवसनिहाय दर्शनाचे आकडेध्वजारोहणाच्या दिवशी केवळ अतिविशिष्ट आणि आमंत्रित पाहुण्यांसाठीच सामान्य दर्शन स्थगित करण्यात आले होते. मात्र, दुसऱ्या दिवशी २६ नोव्हेंबरला दर्शन सुरू होताच मंदिरात भाविकांची लांबच लांब रांग लागली..Ayodhya Ram Temple : पंतप्रधान मोदी आज अयोध्येतील राम मंदिरावर ध्वज फडकवणार, सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्यासह दिग्गज उपस्थित राहणार.२६ नोव्हेंबर: सुमारे १ लाख ९० हजार ६३० भाविकांनी रामलला आणि सुवर्ण शिखराचे दर्शन घेतले.२७ नोव्हेंबर: सुमारे १ लाख २० हजार २३० भाविकांनी दर्शन घेतले.२८ नोव्हेंबर: सुमारे ८२ हजार ५३० भाविकांनी दर्शन घेतले.२९ नोव्हेंबर (चौथा दिवस, शनिवार): रात्री उशिरापर्यंत सुमारे ९० हजार भाविकांनी दर्शन घेतले.रामजन्मभूमीच्या सुरक्षेची जबाबदारी सांभाळणारे एसपी प्रोटोकॉल अयोध्या प्रसाद सिंह यांनी सांगितले की, आता दर्शनार्थींची संख्या बरीचशी सामान्य झाली आहे. आठवड्याच्या शेवटचा दिवस असल्याने रविवारीही भाविकांची संख्या अधिक असण्याचा अंदाज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.