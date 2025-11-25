देश

Ram Mandir Flag: 'अनेक शतकांपासूनच्या जखमा भरल्या जात आहेत', पंतप्रधान मोदींनी केले राममंदिराचे ध्वजारोहण, म्हणाले..

PM Narendra Modi: अयोध्येतील भव्य राम मंदिरावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ध्वजारोहण केले. त्यांनी सांस्कृतिक चेतना, रामराज्याची कीर्ती आणि विकसित भारताचे महत्त्व अधोरेखित केले.
Ram Mandir Flag

Ram Mandir Flag

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज, मंगळवारी, अभिजित मुहूर्तावर अयोध्येतील भव्य राम मंदिराच्या शिखरावर ध्वजाची स्थापना केली. ध्वजारोहणानंतर त्यांनी उपस्थित जनसमुदायाला संबोधित केले.

Loading content, please wait...
Ayodhya
Ayodhya Ram Mandir
PM Narendra Modi
culture
Cultural heritage
devotional
Tradition

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com