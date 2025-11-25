Ram Mandir Flag: 'अनेक शतकांपासूनच्या जखमा भरल्या जात आहेत', पंतप्रधान मोदींनी केले राममंदिराचे ध्वजारोहण, म्हणाले..

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज, मंगळवारी, अभिजित मुहूर्तावर अयोध्येतील भव्य राम मंदिराच्या शिखरावर ध्वजाची स्थापना केली. ध्वजारोहणानंतर त्यांनी उपस्थित जनसमुदायाला संबोधित केले..पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, आज फडकलेला हा ध्वज अनेक युगांपासून सुरू असलेल्या स्वप्नाची साकारलेली मूर्ती आहे. हा ध्वज म्हणजे एक संकल्प आहे, सफलता आहे आणि संघर्षातून सृजनाची कामना आहे. हा ध्वज संतांच्या साधनेचा सार्थक परिणाम आहे..ते पुढे म्हणाले, "येणाऱ्या अनेक शतकांपर्यंत हा ध्वज प्रभू श्रीरामांचा उद्घोष करेल. हा ध्वज 'सत्यमेव जयते' चा घोष करेल आणि सांगेल की सत्य हाच धर्म आहे. 'प्राण जाए पर वचन न जाए' हा संदेशही हा ध्वज देईल.".सांस्कृतिक चेतनेचा साक्षीदारपंतप्रधान मोदींनी या दिवसाचे वर्णन करताना सांगितले की, आज अयोध्या नगरी भारताच्या सांस्कृतिक चेतनेच्या आणखी एका बिंदूची साक्षीदार बनत आहे. संपूर्ण भारत आणि जग आज राममय झाले आहे. प्रत्येक राम भक्ताच्या हृदयात अपार, अलौकिक आनंद आहे. ते भावूक होऊन म्हणाले, "आज अनेक शतकांपासूनच्या जखमा भरल्या जात आहेत. आज शतकांची वेदना विराम घेत आहे. शतकांचा संकल्प आज सिद्धीला प्राप्त होत आहे.".रामराज्याची कीर्तीपीएम मोदी म्हणाले की, हा धर्मध्वज इतिहासाच्या सुंदर जागृतीचा रंग आहे. ध्वजाचा भगवा रंग आणि त्यावर असलेले सूर्यवंशाचे प्रतीक हे रामराज्याची कीर्ती आहे. ध्वजावर असलेले कोविदार वृक्ष राम राज्याच्या कृतीचे प्रतिरूपण करतात. हा ध्वज संकल्प, सफलता आणि शतकानुशतके पाहिलेल्या स्वप्नांचे साकार स्वरूप आहे. हा धर्मध्वज आपल्याला असा समाज निर्माण करण्याची प्रेरणा देतो, जिथे गरीबी नसेल, कोणी दुःखी किंवा लाचार नसेल. जे भक्त मंदिरात येऊ शकत नाहीत, त्यांनी दूरूनच ध्वजाला प्रणाम केला तरी त्यांना मंदिर भेटीचे पुण्य प्राप्त होते, असेही त्यांनी सांगितले..विकसित भारताचा पायापंतप्रधान मोदी म्हणाले की, अयोध्या ही अशी भूमी आहे जिथे आदर्श आचरणात बदलतात. श्रीरामाने याच नगरीतून आपला जीवन प्रवास सुरू केला होता. या अयोध्येनेच जगाला दाखवून दिले की, एक सामान्य व्यक्ती समाजाच्या शक्तीने आणि संस्कारांनी पुरुषोत्तम कसा बनतो..राम जेव्हा वनवासात गेले, तेव्हा ते युवराज होते; जेव्हा परतले, तेव्हा मर्यादा पुरुषोत्तम बनून आले," असे ते म्हणाले. त्यांच्या पुरुषोत्तम बनण्यात महर्षी विश्वामित्र, निषाद राज, शबरी माता आणि हनुमान यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका होती. विकसित भारताच्या निर्माणासाठीही याच आदर्शांची गरज आहे..Ram Mandir Flag: त्रेतायुगानंतर प्रथमच फडकणार अयोध्या राजघराण्याचा ध्वज; ४४ फुटी दंड ७०० टनांचा.राम मंदिराचे प्रांगण देशाच्या शक्तीचा केंद्रबिंदू बनेल. गेल्या ११ वर्षांत महिला, दलित, मागासलेले, आदिवासी, वंचित, शेतकरी आणि तरुण अशा प्रत्येक वर्गाला विकासाच्या केंद्रस्थानी ठेवले गेले आहे. जेव्हा देशातील प्रत्येक व्यक्ती, प्रत्येक वर्ग पुढे जाईल, तेव्हा विकसित भारताचे निर्माण पूर्ण होईल, असा विश्वास पंतप्रधान मोदींनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.