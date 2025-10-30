Ram Mandir Donation: राम मंदिराला ३००० कोटींची देणगी, १५०० कोटी खर्च; जाणून घ्या १८०० कोटींचे गणित काय?

रामभक्तांसाठी अयोध्या नगरीतून एक मोठी आणि आनंदाची बातमी समोर आली आहे. श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टने माहिती दिली आहे की, भगवान श्रीरामांच्या भव्य मंदिराचे बांधकाम आता पूर्णपणे संपन्न झाले आहे..मुख्य मंदिरासोबतच परकोटाच्या (Outer Wall) आत बांधलेली सहा उपमंदिरे (जसे की भगवान शिव, गणेश, हनुमान, सूर्यदेव, देवी भगवती आणि अन्नपूर्णा यांची मंदिरे) सुद्धा तयार झाली आहेत. .या सर्व मंदिरांवर ध्वजदंड आणि कळस यांची स्थापना करण्यात आली आहे. यासोबतच रामजन्मभूमी परिसरात २५ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या ध्वजारोहण सोहळ्याची तयारीही जोरात सुरू झाली आहे. या भव्य उत्सवासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आमंत्रित करण्यात आले आहे..देणगी आणि खर्चाचे गणितया सर्व घडामोडींदरम्यान राम मंदिर उभारणीच्या आर्थिक बाबींसंदर्भात एक मोठी बातमी समोर आली आहे: मिळालेली देणगी: मंदिर निर्माण निधी समर्पण अभियानादरम्यान देश-विदेशातील लाखो रामभक्तांनी मोठ्या मनाने योगदान दिले आणि रामललांना ३००० कोटी रुपयांहून अधिक निधी समर्पित केला..झालेला खर्च: भवन निर्माण समितीच्या अध्यक्षांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत सुमारे १५०० कोटी रुपयांचे बिलिंग झाले आहे, म्हणजेच इतका खर्च बांधकाम कामावर करण्यात आला आहे. एकूण अपेक्षित खर्च: मंदिराच्या परिसरात सुरू असलेली उर्वरित कामे विचारात घेतल्यास, एकूण खर्च सुमारे १८०० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे..ट्रस्टच्या अध्यक्षांनी सांगितले की, सुरुवातीला एवढे मोठे आर्थिक सहकार्य मिळेल याची कल्पनाही नव्हती, पण रामभक्तांच्या निस्सीम श्रद्धेने ते शक्य झाले. ही श्रद्धा आणि दान हे आपल्यासाठी एक अद्भुत उदाहरण आहे..उत्सवासाठी १० हजार पाहुण्यांना आमंत्रण२५ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या विशेष ध्वजारोहण सोहळ्यासाठी श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टने ८ ते १० हजार पाहुण्यांना आमंत्रित केले आहे. विशेष म्हणजे, ज्या रामभक्तांनी २०२२ नंतर राम मंदिर उभारणीसाठी देणगी दिली आहे, त्यांनाही या कार्यक्रमात बोलावण्याची रूपरेषा ट्रस्टकडून तयार करण्यात येत आहे..PM Narendra Modi: प्राणप्रतिष्ठेनंतर आता 'ध्वजारोहण'! राम मंदिराच्या शिखरावर पीएम मोदी फडकवणार २२ फुटांचा धर्मध्वज.योगदान देणाऱ्यांचा होणार सन्मानभवन निर्माण समितीने सांगितले की, मंदिर उभारणीत जोडल्या गेलेल्या सर्व व्यक्ती, संस्था आणि कंपन्यांचा सन्मान केला जाईल. २५ नोव्हेंबरनंतर एक विशेष सत्कार समारंभ आयोजित केला जाईल, ज्यात योगदान देणाऱ्या सर्वांना प्रशस्तीपत्र देऊन सन्मानित केले जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.