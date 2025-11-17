देश

Ayodhya Ram Mandir Flag : राम मंदिरात PM मोदी करणार ध्वजारोहण; सहा हजार पाहुणे होणार सहभागी, कशी आहे सुरक्षा व्यवस्था ?

Historic Flag Hoisting at Ram Mandir : अयोध्या राम मंदिराच्या मुख्य शिखरावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते २५ नोव्हेंबर रोजी ध्वजारोहण केले जाणार आहे; हा सोहळा मंदिर निर्माण यात्रेतील महत्त्वाचा टप्पा असून, यासाठी ६,००० विशिष्ट पाहुण्यांसाठी विशेष व्यवस्था करण्यात आली आहे.
Historic Flag Hoisting at Ram Mandir

Historic Flag Hoisting at Ram Mandir

अयोध्या : अयोध्या नगरी पुन्हा एकदा एका ऐतिहासिक क्षणाची साक्षीदार होणार आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या थेट देखरेखीखाली २५ नोव्हेंबर रोजी राम मंदिराच्या मुख्य शिखरावर ध्वजारोहणाचा भव्य सोहळा आयोजित करण्यात आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रथमच मंदिराच्या शिखरावर ध्वज फडकवतील. यावेळी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (RSS) सरसंघचालक मोहन भागवत, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे देखील उपस्थित राहणार आहेत.

