Ayodhya Ram Mandir Flag : राम मंदिरात PM मोदी करणार ध्वजारोहण; सहा हजार पाहुणे होणार सहभागी, कशी आहे सुरक्षा व्यवस्था ?

अयोध्या : अयोध्या नगरी पुन्हा एकदा एका ऐतिहासिक क्षणाची साक्षीदार होणार आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या थेट देखरेखीखाली २५ नोव्हेंबर रोजी राम मंदिराच्या मुख्य शिखरावर ध्वजारोहणाचा भव्य सोहळा आयोजित करण्यात आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रथमच मंदिराच्या शिखरावर ध्वज फडकवतील. यावेळी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (RSS) सरसंघचालक मोहन भागवत, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे देखील उपस्थित राहणार आहेत..मंदिर निर्माण यात्रेतील महत्त्वाचा टप्पाश्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टचे सरचिटणीस चंपत राय यांनी सांगितले की, हे ध्वजारोहण मंदिर निर्माण यात्रेतील अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा आहे. हा सोहळा केवळ मंदिराच्या पूर्ण स्वरूपाकडे वाटचाल करण्याचे संकेत देणार नाही, तर रामभक्तांच्या आस्था आणि वर्षांच्या संघर्षाचा सन्मान देखील असेल..६,००० विशिष्ट पाहुण्यांसाठी विशेष व्यवस्थाया भव्य समारंभात अयोध्या विभाग आणि पूर्व उत्तर प्रदेशातील सुमारे ६,००० विशिष्ट पाहुणे सहभागी होतील.वेळेची नोंद: गर्दी आणि अव्यवस्था टाळण्यासाठी सर्व पाहुण्यांना २४ नोव्हेंबरपर्यंत अयोध्येत पोहोचण्याची विनंती करण्यात आली आहे.प्रवेशाची वेळ: प्रवेशाची वेळ सकाळी ७:३० ते ९:०० वाजेपर्यंत निश्चित करण्यात आली आहे. पाहुण्यांना अधिकृत पास दिला जाईल.सुरक्षेचे नियम: सुरक्षा कारणास्तव आधार कार्ड अनिवार्य करण्यात आले आहे. कोणत्याही प्रकारचे शस्त्र किंवा परवानाधारक रिव्हॉल्व्हर घेऊन प्रवेश करण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे..सुरक्षा आणि भोजन व्यवस्थेची तयारीप्रशासन आणि ट्रस्टने पाहुण्यांच्या मुक्कामासाठी मोठ्या प्रमाणात व्यवस्था केली आहे. आश्रम, होम स्टे, बाग बिगेसी आणि कारसेवकपुरम या ठिकाणी सुमारे ३,००० पाहुण्यांच्या राहण्याची व्यवस्था आहे.सोयीसुविधा: सर्व पाहुण्यांसाठी भोजन, पिण्याचे पाणी आणि मंदिर परिसरात बसण्याची व्यवस्था सुनिश्चित करण्यात आली आहे.दर्शन आणि प्रसाद: समारंभादरम्यान रामललाचे दर्शन होईल आणि कार्यक्रमाच्या शेवटी सर्वांना पवित्र प्रसाद दिला जाईल..भव्यता आणि विकासाचा जागतिक संदेशपंतप्रधानांच्या हस्ते शिखरावर ध्वज फडकवणे हे केवळ एक धार्मिक अनुष्ठान नाही, तर अयोध्येच्या बदललेल्या स्वरूपाचा आणि राम मंदिराच्या भव्यतेचा विश्वव्यापी संदेश असेल. सदियोंच्या प्रतीक्षेनंतर रामलला आपल्या दिव्य मंदिरात विराजमान झाले आहेत, याचे हे प्रतीक आहे.मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या निर्देशानुसार प्रशासन, पोलीस आणि ट्रस्ट अभद्य सुरक्षा आणि सुव्यवस्थित आयोजनासाठी तयारी करत आहेत. २५ नोव्हेंबरचा हा दिवस अयोध्या आणि संपूर्ण देशाच्या इतिहासात सुवर्ण अक्षरांनी नोंदवला जाईल..