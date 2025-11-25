Ram Mandir Flag: 'राम मंदिरावरील ध्वजारोहण यज्ञाची पूर्णाहुती नव्हे, तर...'; अयोध्या नगरीत काय म्हणाले सीएम योगी आदित्यनाथ?

उत्तर प्रदेशातील अयोध्या नगरीत आज, मंगळवारी, एक भव्य आणि ऐतिहासिक कार्यक्रम संपन्न झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (RSS) प्रमुख मोहन भागवत यांच्या हस्ते श्री रामजन्मभूमी मंदिराच्या शिखरावर औपचारिकपणे भगवा ध्वज फडकवण्यात आला. हजारो भाविक या कार्यक्रमाचे साक्षीदार झाले आणि भगवा ध्वज फडकताच भक्तांनी आनंदोत्सव साजरा केला. यानंतर, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी उपस्थितांना संबोधित केले आणि अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी सांगितल्या..'नव्या युगाचा शुभारंभ'मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी आपल्या भाषणाची सुरुवात करताना स्पष्ट केले की, "अयोध्या येथील रामजन्मभूमी मंदिरावर करण्यात आलेले हे ध्वजारोहण एका यज्ञाची पूर्णाहुती नाही, तर एका नव्या युगाचा शुभारंभ आहे.".या ऐतिहासिक प्रसंगी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांचे उत्तर प्रदेश सरकार आणि उत्तर प्रदेशातील जनतेच्या वतीने मनःपूर्वक अभिनंदन केले..भव्य मंदिर 'आत्मसन्मानाचे प्रतीक'सीएम योगी यांनी सांगितले की, भगवान श्रीरामाचे हे भव्य मंदिर १४० कोटी भारतीयांची आस्था, सन्मान आणि आत्मगौरवाचे प्रतीक आहे. रामजन्मभूमी मंदिरावर फडकत असलेला हा भगवा ध्वज धर्म, मर्यादा, सत्य, न्याय आणि राष्ट्रधर्माचे प्रतीक आहे..ते पुढे म्हणाले, "गेल्या ५०० वर्षांत अनेक साम्राज्ये बदलली, पिढ्या बदलल्या, परंतु श्रद्धा (आस्था) मात्र नेहमीच अटळ राहिली." जेव्हा आरएसएससारख्या संघटनेच्या हाती कमान आली, तेव्हा एकच उद्घोष झाला: "रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे।" (रामलला आम्ही येऊ, मंदिर तिथेच बांधू. लाठीगोळ्यांचा सामना करू, तरी मंदिर तिथेच बांधू.) आज अयोध्येत रोज एक सण आहे आणि प्रत्येक दिशेने रामराज्याची अनुभूती होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले..PM Narendra Modi: प्राणप्रतिष्ठेनंतर आता 'ध्वजारोहण'! राम मंदिराच्या शिखरावर पीएम मोदी फडकवणार २२ फुटांचा धर्मध्वज.ध्वजाची खास वैशिष्ट्येपंतप्रधान मोदी आणि सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी पवित्र श्री रामजन्मभूमी मंदिराच्या शिखरावर जो भगवा ध्वज फडकवला, तो मंदिर बांधकामाच्या पूर्णतेचे प्रतीक आहे. १० फूट उंच आणि २० फूट लांब असलेल्या या त्रिकोणी ध्वजावर चमकणाऱ्या सूर्याचे चित्र आहे. हे चित्र भगवान श्रीरामाची तेजस्विता आणि वीरतेचे प्रतीक आहे, तसेच यावर 'कोविदार वृक्ष' च्या चित्रासह 'ॐ' देखील अंकित आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.