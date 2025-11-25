देश

Ram Mandir Flag: 'राम मंदिरावरील ध्वजारोहण यज्ञाची पूर्णाहुती नव्हे, तर...'; अयोध्या नगरीत काय म्हणाले सीएम योगी आदित्यनाथ?

CM Yogi Adityanath: अयोध्या रामजन्मभूमी मंदिरावर भगवा ध्वज फडकवण्याचे कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ यांनी गौरवपूर्वक वर्णन केले. ध्वजारोहण नव्या युगाचा शुभारंभ असून १४० कोटी भारतीयांची आस्था, सन्मान आणि आत्मगौरव दर्शवते.
उत्तर प्रदेशातील अयोध्या नगरीत आज, मंगळवारी, एक भव्य आणि ऐतिहासिक कार्यक्रम संपन्न झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (RSS) प्रमुख मोहन भागवत यांच्या हस्ते श्री रामजन्मभूमी मंदिराच्या शिखरावर औपचारिकपणे भगवा ध्वज फडकवण्यात आला. हजारो भाविक या कार्यक्रमाचे साक्षीदार झाले आणि भगवा ध्वज फडकताच भक्तांनी आनंदोत्सव साजरा केला. यानंतर, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी उपस्थितांना संबोधित केले आणि अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी सांगितल्या.

