Ayodhya Ram Mandir Flag: अयोध्या राम मंदिराचा ध्वज ६ कारागिरांनी केला तयार; 'अभिजित मुहूर्ता'वर १० मिनिटांत होणार ध्वजारोहण

Overview of Ram Mandir Flag: प्रभू श्रीरामचंद्रांच्या नगरीत, राम मंदिराच्या शिखरावर फडकवण्यात येणारा भव्य ध्वज आता मंदिर परिसरात पोहोचला आहे. ११ फूट रुंद आणि २२ फूट लांब असा या ध्वजाचा आकार आहे.
Ayodhya Ram Mandir Flag

Ayodhya Ram Mandir Flag

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

प्रभू श्रीरामचंद्रांच्या नगरीत, राम मंदिराच्या शिखरावर फडकवण्यात येणारा भव्य ध्वज आता मंदिर परिसरात पोहोचला आहे. ११ फूट रुंद आणि २२ फूट लांब असा या ध्वजाचा आकार आहे. हा ध्वज तीन थरांचा असून, तो रेशमी सिल्कचा आहे आणि त्याचा रंग पितांबरी आहे. हा रंग सूर्योदयापूर्वी क्षितिजावर दिसणाऱ्या लालसर रंगासारखा आहे.

