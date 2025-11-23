Ayodhya Ram Mandir Flag: अयोध्या राम मंदिराचा ध्वज ६ कारागिरांनी केला तयार; 'अभिजित मुहूर्ता'वर १० मिनिटांत होणार ध्वजारोहण

प्रभू श्रीरामचंद्रांच्या नगरीत, राम मंदिराच्या शिखरावर फडकवण्यात येणारा भव्य ध्वज आता मंदिर परिसरात पोहोचला आहे. ११ फूट रुंद आणि २२ फूट लांब असा या ध्वजाचा आकार आहे. हा ध्वज तीन थरांचा असून, तो रेशमी सिल्कचा आहे आणि त्याचा रंग पितांबरी आहे. हा रंग सूर्योदयापूर्वी क्षितिजावर दिसणाऱ्या लालसर रंगासारखा आहे..ध्वजाच्या आतील थराला पॅराशूट फॅब्रिक वापरण्यात आले आहे. या ध्वजावर हाताने नक्षीकाम करून भगवान रामाचे राजचिन्ह असलेले कोविदार वृक्ष, सूर्यदेवाचे प्रतीक आणि त्या सूर्याच्या मध्यभागी ओंकार हे चिन्ह बनवण्यात आले आहे. हा ध्वज तयार करण्यासाठी एकूण ६ कारागिरांनी मेहनत घेतली आहे..PM Narendra Modi: प्राणप्रतिष्ठेनंतर आता 'ध्वजारोहण'! राम मंदिराच्या शिखरावर पीएम मोदी फडकवणार २२ फुटांचा धर्मध्वज.अभिजित मुहूर्तावर फक्त १० मिनिटांचा सोहळाअयोध्या राम मंदिराच्या शिखरावर होणाऱ्या ध्वजारोहणाची तयारी जशी पुढे सरकत आहे, तसतसे या कार्यक्रमाचे तपशील स्पष्ट होत आहेत. श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्रचे महासचिव चंपत राय यांनी सांगितले की, २५ नोव्हेंबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एकूण साडेचार तास शहरात थांबतील. त्यांच्या माहितीनुसार, ध्वजारोहणाचा संपूर्ण कार्यक्रम फक्त १० मिनिटांचा असेल आणि तो माध्यान्ह काळात अभिजित मुहूर्तावर केला जाईल..• ध्वज बदलण्याची वेळ: श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्रचे विश्वस्त आणि ध्वजारोहण समारंभाचे मुख्य यजमान डॉ. अनिल मिश्र यांनी सांगितले की, राम मंदिराचा ध्वज वर्षातून दोनदा—वासंतिक नवरात्र आणि शारदीय नवरात्र मध्ये—बदलला जाईल.ध्वज स्थापनेचा अनुष्ठान आणि त्याचे महत्त्वध्वज स्थापनेच्या अनुष्ठानात वैदिक सूक्तांसह ध्वजाचे पूजन केले जाईल आणि दिव्य औषधींनी त्याला स्नान घातले जाईल. त्यानंतर सर्व देवी-देवतांचे आवाहन केले जाईल. निर्धारित मुहूर्तावर ध्वजारोहणासाठी तो मुख्य यजमानांना सुपूर्द केला जाईल..Ram Mandir News : राम मंदिर ध्वजारोहण सोहळ्यात प्रवेशासाठी 'गुप्त कोड'ची गरज! आधार कार्ड सोबत ठेवावे लागणार.आंतरराष्ट्रीय रामकथा संग्रहालयाचे प्रभारी आणि पुरातत्ववेत्ता डॉ. संजीव कुमार सिंह यांनी सांगितले की, ध्वज स्थापनेपूर्वी तीर्थ क्षेत्राने विविध शास्त्रांचा अभ्यास करून एक संकल्पना समिती तयार केली होती. अनेक संत आणि विद्वानांशी चर्चा केल्यानंतर ध्वजाच्या अंतिम स्वरूपाला मूर्त रूप देण्यात आले.डॉ. सिंह यांनी ध्वजावरील चिन्हांचे महत्त्व स्पष्ट केले:• कोविदार वृक्ष: हे त्रेतायुगातील राजघराण्याचे प्रतीक आहे.• सूर्य: भगवान राम हे सूर्यवंशी असल्याने, सूर्य हे ऊर्जा, प्रकाश आणि गतीचे सूचक आहे, जे जीवनाला चैतन्य प्रदान करते.राम मंदिराचा हा ध्वज विजयासोबतच धार्मिकता, अध्यात्म आणि सहनशीलता याचे प्रतीक आहे, जो संपूर्ण जगाला "सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया" (सर्व सुखी असोत, सर्व रोगमुक्त असोत) असा संदेश देईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.